“Es muy sensible cada medida que estamos tomando por la realidad económica que estamos pasando”

La situación epidemiológica de Alta Gracia mantiene en vilo al Ejecutivo municipal, debido a que si ésta se agrava la decisión tomada de no acatar las recomendaciones del COE Central podría cambiar. Martín Cugno, director de Políticas Sanitarias de la ciudad, habló acerca de lo determinado al aire de Todo Pasa y el por qué de esperar 48 horas.

“Tomamos la decisión de esperar 48 horas para recavar algunos datos. La razón de lo determinado es que los contagios no se dan en bares o espacios laborales sino que en reuniones familiares y sociales” indicó, tal como lo había expresado hace una semana atrás en diálogo con este medio. A su vez, Cuygno dejó abierta la posibilidad de rever la situación en caso de que la localidad sume casos abruptamente y este en riesgo toda la sociedad altagraciense.

La justificación

La decisión del Intendente y el equipo sanitario, en conjunto con el COE N°8, de no acatar estas medidas se centra en que los contagios se dan en reuniones sociales y familiares, y no en bares y restaurantes, por lo que no deberían ser cerrados. “El COE Central plantea un aumento significativo de casos en la ultimas semanas, nosotros también lo venimos viendo pero lo que nos deja tranquilos es que conocemos el nexo epidemiológico, sabemos de dónde vienen y hacia dónde van. Eso hace que tengamos cierto control de la situación” afirmó el director de Políticas Sanitarias y finalizó: “No solo hay que fijarse en la cantidad, sino también de donde proviene”.