“La situación sanitaria es crítica, pero todavía tiene capacidad de respuesta”

La situación sanitaria sigue preocupando a los funcionarios que deben tomar las decisiones correctas para evitar que el sistema de salud colapse. Los casos aún siguen en aumento y nuestra ciudad tiene una curva de contagios que no baja. Martín Cugno, director de Políticas Sanitarias de Alta Gracia, dio una entrevista al programa radial Todo Pasa y expresó la preocupación al respecto.

“Estamos en un momento crítico y no hay un descenso en la cantidad de casos. La situación se va a volver más grave. La preocupación que tenemos nosotros es hasta cuándo esto va a poder resistir y hasta que punto nosotros tenemos la capacidad de dar respuestas a la demanda que hay de casos positivos, de pacientes con síntomas, y no solo de Covid sino de otras patologías”

Cugno destacó que las instituciones privadas “están trabajando con internación, tanto en sala común como en terapia intensiva, que están prácticamente al límite de sus posibilidades” y que el sistema sanitario público, tanto Municipal como el Hospital, viene siendo reforzado “pero nuestras capacidades tienen limitaciones. Se agrega también a esto a una pérdida de recurso humano, tanto personal contagiado como personal que está en cuarentena, y entonces claramente estamos en un momento crítico y la cantidad de casos no se estabiliza”.

Dispensarios

Desde hoy están todos los dispensarios municipales funcionando. Inclusive el Ramón Carrillo, que había cerrado por casos de Coronavirus entre el personal. “Más allá de la baja de algunos empleados, hemos podido distribuir algunos agentes de salud por los dispensarios, quizás la atención esté resentida pero los dispensarios están abiertos” indicó el director de Políticas Sanitarias.

Reuniones sociales

“Hoy persisten los contagios en las reuniones sociales. No es una cuestión de Alta Gracia, sino del país y del mundo que las personas que más circulan son las que más se contagian” destacó. Además Cugno asegura que “mientras menos contactos tengamos, menos posibilidad de contagiarnos tenemos. En ese sentido hay una franja etaria que es entre 20 y 40 años que son las personas que más contacto tienen. También estamos viendo que este grupo etario también se enferma y padece la enfermedad. Hay una idea de que al joven no le pasa nada y no es tan así”.