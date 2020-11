El contexto social y económico a causa de la pandemia afectó duramente a todos los sectores y muchos comercios debieron cerrar sus puertas. El Coordinador de Industria y Comercio de Alta Gracia, Adrián Depetris, estuvo en Todo Pasa y habló acerca de las realidades de los comercios, la predisposición de la Municipalidad y además, del Covid, enfermedad que le tocó atravesar.

“Estamos en proceso de tranquilidad. Todos los comercios en su mayoría están trabajando en los horarios que lo venían haciendo, sobre todo bares, restaurantes y los comercios que habían sido más afectados por los DNU. Lo que ellos querían era trabajar y era totalmente entendible y justo. Nosotros lo veíamos de esa manera. Pero en el marco de la pandemia, con contagios que venían subiendo se afectó el normal desarrollo de la actividad. Eso generó una serie tensiones” afirmó Depetris. “Los comerciantes se han portado sumamente bien y han tolerado la situación. La devolución que ellos han visto es buena y siempre tuvimos la voluntad de flexibilizar en la medida que se pueda. Hoy hemos vuelto a una realidad o normalidad en la que todo el mundo está trabajando o ha vuelto a su trabajo habitual” expresó.

Acerca de el futuro cercano, las reuniones y nuevas flexibilizaciones dijo: “Es un proceso que se va manejando día a día. Lamentablemente programar para adelante es muy difícil en este contexto”.

Finalmente habló del Covid, tras estar 21 días contagiado y hasta internado. “Fue un momento difícil porque me tocó pasar por un proceso de internación a raíz de una neumonía. Ahora estoy recuperado, prácticamente sin secuelas y con cuidados necesarios para la neumonía” contó. “Yo recomiendo que lo tomen muy en serio, no es una gripe más. A muchos nos llega de manera distinta. Tuve la mala fortuna de que me tocó fuerte” expresó Depetris, tras haber afrontado 10 días de internación y previamente una semana con 39° de fiebre.