“En política no hay que cortar camino para llegar más rápido, el éxito es la continuidad”

Sin duda Hugo Testa es uno de los viejos pilares del peronismo ortodoxo en el Departamento. Alguien que supo ganarse el respeto de las nuevas generaciones que poco a poco van haciendo su camino en la polìtica actual.

En una nueva entrevista con la 88.9, el ex Ministro de Infraestructura celebró el triunfo de Carolina Basualdo el Despeñaderos, remarcando la necesidad de la renovación en la política dejando el lugar para aquellos que recien inician.

“Es una alegria que en Despeñados haya ganado alguien que se interesa tanto por su pueblo. Siempre es una alegría que se incorpore gente nueva a nuestro equipo de Gobierno y Carolina es un ejemplo claro de ello. Soy un convencido de que es indispensable la renovación política para que haya esa oxigenación y fuerza que debe tener la gestión. Creo que todos somos útiles desde algún lugar pero en determinadas cuestiones de la politica hay que dar espacio a los mas jóvenes”, remarcó Testa quien varias veces criticó a su par Walter Saieg a quien acusó de nunca ceder ni dar un paso al costado.

“Uno debe ser mas tolerante a medida que pasa el tiempo y los jovenes van adquirirendo su modo de militar la política y de ejercer los cargos publicos. Hoy estoy en una posición más relegado en lo que hace al día a día pero siempre apoyando dentro del esquema de nuestro bloque al equipo de jóvenes que forman este equipo”, añadió.

La clave: el éxito colectivo

El ex Ministro, dijo que el exito del Gobierno Provincial es tener bien marcada la dirección política.

“No soy de los que creen que uno tiene la unica verdad, tampoco de los que creen que hay que transitar cualquier camino. Uno debe andar por un rumbo claro y expresarlo. Siempre voy a estar diciendo lo que pienso y lo que creo, para tener en claro que uno encara proyectos colectivos y no indivilduales”.

“La politica es una pelicula y no una foto, hay que mirar la pelicula. Te tienta la coyuntura inmediata pero las decisiones y el tiempo han demostrado que este gobierno provincial tiene un rumbio y una linea y que hoy después de cuatro o cinco gestiones esta vigente. En la política no hay que querer cortar camino para llegar más rápido. El exito es la continuidad en el rumbo politico, siempre he sido muy consecuente con eso, nunca me gusto cortar camino, si estas arriba de un colectivo, continuá con el colectivo, eso te hace respetable como dirigente”.

Sobre el país

“Es compleja la situación de Argentina, me parece que una de las grandes deudas es la resolución de los problemas de la pobreza, de la gente, de fondo, el gobierno nacional no le encuentra la salida a la estabilidad economica, padecemos de crisis en crisis, deficit en deficit y la situación”.

Sobre Saieg y su decisión de volver a la legislatura

“Hace dos meses que está afuera y es legislador titular. Necesitaba que Carolina gane para recuperar su banca. A Hacemos por Córdoba c no le ha falta tantas bancas sino que venga y trabaje para la gente, para los que lo votaron”.