“Es una medida destructiva y lo hacen desde el desconocimiento de la realidad del sector”

El bloque de Alta Gracia Crece anticipó el proyecto que presentará en la próxima sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, el cual “insta al Departamento Ejecutivo Municipal a que habilite espacios públicos para la realización de encuentros sociales de esparcimiento que genere un ámbito de contención para los jóvenes”. Ante esto, Andrés Goya, dueño del boliche Güemes, habló al aire de Todo Pasa y expresó su enojo con lo que pretenden legalizar.

Muchos bares, restaurantes y boliches debieron reinventarse en la pandemia. Güemes por su parte ahora funciona como bar y debe cerrar sus puertas a las 3 am, como indica el protocolo. Y el proyecto enojó a Goya debido a que el proyecto los perjudica. “Con esas propuestas están siendo parte del problema y no de la solución. Avala la ilegalidad. Nosotros contamos con un sistema de ventilación y condiciones perfectas para que las personas estén seguras” dijo.

Con el proyecto, para Goya, no están velando por la seguridad de la gente y “es ir en contra de un sector que sufrió un montón por la pandemia, en contra de los bares, de toda la gente que no pudo festejar su fiesta de 15 o su egreso”. “Es una medida totalmente destructiva y lo hacen desde el desconocimiento total de la realidad de un sector muy grande” dijo enojado Goya y finalizó: “Que propongan soluciones, que no sigan desarrollando los problemas”.