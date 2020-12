Presupuesto y tarifarias 2021: la oposición anticipó que no apoyará ninguno de los proyectos

El pasado viernes hubo una nueva reunión del Concejo en comisión donde de debatió sobre los distintos proyectos de ordenanza a deliberar en la sesión de este lunes, cuyos temas centrales son nada más y nada menos que el Presupuesto y las Tarifarias Municipales 2021.

Manu Ortiz, Concejal de Hacemos por Córdoba, en diálogo con la 88.9, aseguró que no hubo acuerdo con el bloque de Alta Gracia CRECE quienes desde un principio habrían anticipado su voto negativo respecto a la aprobación de dichos proyectos.

“Lamentablemente no hemos llegado a buen puerto. Desde el bloque opositor dijeron desde el inicio que lo iban a rechazar entonces no teníamos mas para discutir. Lo cierto es que sus argumentaciones no me quedaron claras, desde que nos sentaron dijeron que no iban a acompañar ninguno de los dos proyectos y me queda la sensación de que siguen en la postura de hacer una oposición por la oposición misma”, expresó Tajante Ortíz a la vez que agregó: “lo que vamos a ver en la sesión de hoy va a ser una síntesis de lo que ha sido el trabajo político que ha llevado adelante el bloque opositor durante todo el año y que en su actuación estuvo caracterizada por la demagogia, el oportunismo, la improvisación”.

Según el concejal oficialista “no acompañar el presupuesto en un año tan complicado es una irresponsabilidad enorme por parte de la oposición y aun mas sin argumentos solidos”.

Además, el Concejal habló del tratamiento que se le dará al Proyecto del ejecutivo de alquilar el Cine Monumental Sierras, dentro de las tarifarias. Y anticipó que acompañarán el proyecto de vecinos de Villa Oviedo de colocar un busto de la Mona Jimenez en calle Jerusalen de Villa Oviedo.

“Lo vamos a acompañar porque entendemos que todo lo que tiene que ver con reconocer nuestras raices es bienvenido” .