“Mi hijo no atentaría contra su vida, para mí el está perdido”

Se cumplen hoy once días de la misteriosa desaparición de Gaspar Flores. El joven de Barrio Parque del Virrey quien fuera visto por ultima vez el sábado 19 de diciembre cuando por alguna razón salió de la casa que compartía con su abuela.

Hasta el momento, quienes han tomado la posta en la búsqueda y difusión del caso han sido los hermanos de Gaspar. Ya que ambos viven en Alta Gracia y, según expresaron a RESUMEN, son quienes estarían a cargo del joven. No obstante, esta vez quien habló fue María Rosa, madre del desaparecido y contó algunos detalles del contexto en el que su hijo “se fue”.

“Nosotros tenemos una relación hermosa. Vivíamos en Alta Gracia con sus hermanos en varias casas hasta que él se puso en pareja con una mujer y se fue a convivir con ella. Después pasó el tiempo, mis otros hijos hicieron su vida y yo también me casé y me vine a vivir a Córdoba y cuando el se separó de su pareja, se vino a vivir conmigo y estábamos bien hasta que por un problema con los vecinos él tuvo que irse a la casa de su padre”, inició la mujer en diálogo con RESUMEN, quien explicó que ese “problema” tuvo que ver con una confusión que hubo con una vecina que su hijo había invitado a tomar un helado y hacia poco que ésta había enviudado.

“Nosotros vivíamos en la casa de la suegra de esa mujer, por eso tuvimos que mandar a Gaspar a la casa del padre para que no le hicieran nada además”, añadió.

María Rosa, dijo además que el joven no padece discapacidad alguna, no cobra pensión ni posee ningún carnet. “Él es una persona muy callada, amable, dulce, que no le hace maldad a nadie, lo que tiene es que es medio confianzudo, no ve el peligro, actúa raro a veces. Capaz que sale a caminar o correr a la medianoche, no entiende que hay gente mala”. Además, sostuvo que para ella el joven estaba depresivo por falta de trabajo.

“Él cuando estaba conmigo estaba bien, nosotros somos testigos de jehová y el también estaba estudiando la palabra, trabajaba en un taller de chapa y pintura y estaba feliz pero después tuvo que irse. Estuvo con el padre y de ahí de fue a la casa de mi mamá a Alta Gracia. El se angustió cuando no pudo cobrar el segundo IFE y lloraba. Creo que su depresión era por eso, porque no tenía trabajo”.

Consultada por lo que siente o cree que le puede haber ocurrido a su hijo, la mujer expresó: “Mi hijo no atentaría contra su vida, para mí el está perdido. Se fue hacia un campo, un lugar a donde no sabe como regresar pero hacerse daño él no, no era así, jamás se hizo daño”, sostuvo la mujer quien tiene una hipótesis diferente a la de su pareja Cesar, quien manifestó creer que “alguien se lo llevó contra su voluntad” porque Gaspar jamás dejaba sus pertenencias. “Andaba con su celular y la billetera para todos lados, nunca la dejaría”, dijo el hombre.

“Mi meta es que mi hijo viva conmigo en Salsipuedes. Ahí estamos armando una prefabricada propia y ya se quedaría viviendo definitivamente con nosotros”, dijo la mujer y agregó: “Estoy en contacto con la policía de Alta Gracia, yo también estoy buscando a mi hijo y estoy desesperada”.