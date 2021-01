“Yo solo comercializo los lotes, no tengo nada que ver con la empresa que ejecuta las obras”

En el marco del reclamo de vecinos de Portales del Tala quienes sostienen que, tal y como habría ocurrido en Los Olivares, fueron engañados a la hora de comprar sus terrenos con información “falsa” sobre los servicios brindados, Diego Gimenez, titular de Indice Inmobiliario, uno de los involucrados en la polémica, habló con RESUMEN y aclaró que su rol, en ambos casos, es sólo el de comercializar el loteo pero que nada tienen que ver con las obras que se ejecutan en las zonas.

“Quiero que quede claro, en primer lugar, que estoy del lado de los vecinos y se que el reclamo es válido. Tanto en Los Olivares como en Portales del Tala mi inmobiliaria es contratada para vender lotes pero no tenemos absolutamente nada que ver con las obras”, inició Giménez, quien ni bien se vio envuelto en la cuestión, quiso salir a aclarar la situación para limpiar la imagen de su empresa.

En Los Olivares, en particular, Gimenez afirmó que vende lotes pero que no tiene exclusividad en la zona sino que además hay otros comercializadores en el lugar. “De lo que me hago cargo es de vender lotes en donde la empresa que debe realizar la obra de luz la demoró mas de lo previsto, hablo de Montaje Eléctrico SRL, que casualmente es la misma empresa encargada de realizar la obra en Portales del Tala, por eso yo estoy del lado del vecino y se que el reclamo que hacen en ambos lados es válido, pero esa empresa no es contratada por nosotros; ya estaba contratada en ambos lugares antes de que nosotros llegáramos”, aclaró, quien además quiso diferenciar la situación de Portales del Tala con la del loteo de Villa del Prado.

“En Portales del Tala la dueña de los loteos es la Cooperativa Nuestro Lugar, con quien Índice Inmobiliario no tiene ninguna relación contractual. A nosotros nos contrata la desarrollista Agroser Sa que si está haciendo obras de cordón cuneta, cloacas, adoquinado, etcétera pero lo único que no tiene a su cargo es la luz porque, como dije anteriormente, para ese trabajo la Cooperativa ya habia contratado a Montajes Eléctricos. Los vecinos que se quejan en ese lugar también tienen razón pero ninguno es cliente de Indice Inmobiliario, sino que le adquirieron los lotes directamente a la cooperativa”, dijo.

Gimenez asegura que desde Indice Inmobiliario han cumplido a rajatabla con la documentación solicitada para poder comercializar los terrenos y que quedar envueltos en estos reclamos injustamente los “golpea comercialmente”.

“Mi interés es que quede claro que en ambos loteos solo soy comercializador y en Los Olivares puede que a la hora de vender hayamos dicho que en un plazo de un año iba a estar la luz, pero fueron los tiempos con los que se manejó la empresa encargada de la obra y que luego no cumplió. Hoy nos encontramos con que no hicieron ninguna rendición de cuentas y eso nos perjudica a nosotros porque somos la cara visible pero no somos los responsables”.

A modo de conclusión, Diego anticipó que tras el corte de ruta que vecinos de Los Olivares realizaron el pasado sábado, la Comuna de Villa del Prado le exigió a Montajes Eléctricos un plan de obra. “Me duele que seamos hijos del rigor, porque el sábado los vecinos cortaron la ruta y hoy se les exige un plan de trabajo pero en fin es bueno saber que le van a dar una respuesta a la gente y es mas, si la empresa no cumple quiero decir que nosotros mismos la vamos a demandar junto a los vecinos. Es lo que corresponde”, culminó.