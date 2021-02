Marcos Torres: “No voy a centrarme en lo que piense un ex candidato que ni siquiera es oposición”

El intendente Marcos Torres fue entrevistado en exclusiva este viernes en Todo Pasa, por La 88.9. Allí, se refirió a las críticas por parte del ex concejal opositor Leonardo Morer. También habló sobre distintos proyectos como el Parque Pyme, la pasarela sobre ruta 5, inversiones en el dispensario N°3 Ramón Carrillo y el acueducto sur.

Sostuvo que sigue en pie la idea de crear un Parque Industrial en la ciudad, ya que se trata de “una promesa de campaña” y dijo: “La nueva autovía nos sigue dando ventajas por la ubicación estratégica de la ciudad“. En tanto, el Parque Pyme “está muy avanzado”: “Ya tenemos muchos lotes a la venta y a interesados. Va a ser una realidad este año”.

“Mi objetivo es cuidar la seguridad de todos los vecinos de barrio Parque San Juan, así que avanzamos con la pasarela en una gestión conjunta con el ministro de Gobierno. Vamos a hacer pronto la apertura de sobres para la obra de más de 20 millones de pesos sobre ruta 5 y Malvinas Argentinas“, anticipó.

Torres también destacó al respecto que el semáforo de cuatro tiempos será trasladado a la altura del Super Mami, donde se desvía el tránsito pesado.

En relación al dispensario Carrillo, el intendente dijo que se realizará una “gran inversión” para el desarrollo de ese espacio “para que esté como corresponde“. “No nos olvidamos de ningún sector. Aunque la sábana es corta, intentamos llegar a todos. Alta Gracia está solida, está firme y sabe hacia donde va“.

También subrayó que la obra del acueducto sur tendrá un costo de inversión de 300 millones de pesos y se trata de un proyecto “fundamental para los vecinos“.

“ES PARTE DE MI ROL INTERACTUAR CON LA OPOSICIÓN EN CUESTIONES INSTITUCIONALES”

Además de dar precisiones sobre proyectos y obras planificados, Torres se expresó acerca de su relación con la oposición.

“Así como trabajo con Marisa Carrillo, trabajaría con Walter Saieg. Es parte de mi rol interactuar con la oposición en cuestiones institucionales“, afirmó.

“Creo en la democracia y cada uno elige. No tendría problemas de trabajar con la oposición“, agregó y destacó respecto a Saieg: “En la vida cada uno hace elecciones y no soy rencoroso ni nada por el estilo“.

El intendente se expresó acerca de las críticas del ex concejal y candidato a la intendencia por la oposición, Leonardo Morer: “Tengo una hermosa y enorme responsabilidad de los vecinos y esas cosas las paso por alto. Hay una oposición en el Concejo Deliberante que se lo ganó, porque los votó la gente. Detenerme en lo que piensa un ex candidato, que ni siquiera es oposición, no corresponde. Seguramente hay gente a la que no le gusta mi gestión pero yo hago lo humanamente posible para que Alta Gracia siga por esta senda del progreso“.

“Cuando uno ocupa un cargo público tiene doble responsabilidad. Nosotros somos empleados de la gente“, agregó.

Torres ponderó el trabajo de su gabinete, inclusive de aquellos que se integraron desde espacios distintos al peronismo como es el caso de Agustín Saieg, proveniente del Frente Cívico, o Pablo Ortiz. “Tenemos funcionarios abocados las 24 horas“.