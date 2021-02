“En maestranza no hay conflictos pero si algunos creían que tenían privilegios están equivocados”

El Secretario de Servicios Públicos Pablo Ortíz, paso esta miércoles por los estudios de la 88.9 y en un mano a mano picante, habló de todo.

Enfatizando sobe la inminente inauguración de Plaza Mitre, Ortíz aseguró que el trabajo en su área nunca se ha detenido pero si dilatado por cuestiones climáticas. Además – y tras fuertes rumores de ciertas fricciones dentro de maestranza, defendió la tarea de su personal y dijo que han logrado formar “un equipo consolidado”.

“La verdad es que me siento muy bien porque creo que este es el camino. Los vecinos que transitan por calle España, Liniers o 24 de septiembre han observado que la obra de Plaza Mitre no ha parado en ningún momento, pero sin duda estos 28 días de lluvia han demorado cualquier mantenimiento en los espacios públicos en general, pero venimos avanzando”, explicó Ortíz, ante las numerosas quejas de “yuyos altos”, basura y montículos de tierra en diferentes sectores de la ciudad. Además, aseguró que después del 1º de marzo estarán en condiciones de informar la fecha de inauguración de la Plaza.

Lo cierto es que el núcleo de Servicios Públicos ha estado en boca de todos en el último tiempo y no solo por los reclamos de falta de mantenimiento o recolección de la basura, sino además por fuertes rumores que aseguraban que no todos dentro de maestranza estaban contentos con la figura de Ortíz al frente. Sobre todos, aquellos empleados que llevan varios años en el área y fueron los preferidos de algún Gobierno.

Al respecto, Pablo Ortíz fue tajante: “Yo no tengo problemas con la gente de maestranza, no hay conflictos, pero si algunos creían que tenían privilegios están equivocados”, dijo y amplió: “si dos o tres que hayan tenido algún privilegios antes se sienten mal porque les pedimos que trabajen y bueno lo lamento, mientras esté Pablo Ortiz en mi Secretaria no habrá ningún privilegio y yo defiendo al que trabaja”.

Sobre las quejas en cuanto al mantenimiento de la flota de vehículos municipales- algo que salió en la última asamblea de los trabajadores- Ortíz dijo sentirse preocupado por esos dichos y destacó el trabajo de los mecánicos del Muncipio al igual que lo había hecho con los herreros, cuyo labor hoy sobresale en el enrejado en Plaza Mitre.

“Yo soy muy respetuoso de las manifestaciones gremiales pero creo que hay que tener cuidado porque cuando se plantea que el mantenimiento de nuestros vehículos no es bueno porque eso genera preocupación y más aun cuando hemos logrado un equipo de trabajo consolidado. Cuando nosotros llegamos había una sola Kangoo en funcionamiento, ahora hay cuatro en funcionamiento; teníamos una Rodeo parada y hoy está funcionando, con un convenio con Cosag sumamos a la flota una retro pala, también una palita tipo Bobcat que hoy la tenemos en el área de barrido. Antes había tres camiones recolectores, hoy tenemos cinco y lamentablemente el sábado se no quemó uno; pero bueno, nuestros mecánicos hacen el mantenimiento de toda nuestras flota y trabajamos en conjunto, entonces es mi obligación defender al sector porque es gente que trabaja”.

Consultado por la posible causa incendio del camión recolector del que el mismo hizo mención y la posibilidad de que haya sido algo intencional, Ortíz deslizó:

“Soy muy practico en algunos análisis, las casualidades no existen y que a 48 hs de una asamblea se nos prenda fuego un vehículos da que pensar, pero nosotros tenemos cámaras permanentes, incluso las tengo yo también en mi teléfono que puedo ver lo que pasa en Maestranza y se que el incendio fue a las 3:15, un cortocircuito en la parte eléctrica del camión, cosas que pasan, habría sido un desperfecto eléctrico”, indicó el ex Concejal a la vez que afirmó que así mismo precisaron las pericias pertinentes para determinar fehacientemente el causante.

¿Hubo recorte en las horas extras de los empleados?

Fue otro de los rumores que justificaban cierto malestar en los empleados municipales pero Ortíz lo negó rotundamente: “Para nada cortamos las horas extras, al contrario sabemos que en esta época estival el horario laboral no alcanza y por ejemplo por los reclamos que tenemos a la tarde hemos desdoblado el turno de las personas que trabajan en alumbrado y ahora trabajan dos grúas por la mañana y una por la tarde. Los herreros también están trabajando por la tarde por eso yo defiendo a este sector que llega a horario, trabaja y son parte de un mismo equipo”, dijo.

Sobre los recursos de la Secretaria y la recolección de residuos

El funcionario remarcó que la falta de mantenimiento en algunos sectores no es por falta de herramientas, sino por las constantes lluvias. “Nosotros llevamos 16 nuevos espacios públicos a los que les hacemos mantenimiento, además de la puesta en valor de las plazas y es mucho el trabajo que se hace pero las lluvias retrasan todo. Quiero que la gente tenga en cuenta que cuando llueve nuestros recolectores no pasan por una cuestión de seguridad pero si se está haciendo el recorrido habitual”.

Su relación con el Intendente

“Con el Intendente coincido y tenemos muchos sueños para los vecinos. Con Marcos venimos trabajando de una manera fluida; él es un amigo de la vida y por una cuestión política electoral terminamos generando una gran sociedad política y eso nos ha permitido ordenar y tener un solo objetivo: que la ciudad crezca, esté limpia y ordenada”.