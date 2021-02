Los Aromos y otra denuncia: “Nelly Morales nos sacó las llaves de la ONG para dárselas a sus hijos”

No parece ser el mejor momento de gestión de Nelly Morales. Y es que la polémica en la Comuna que comanda sigue dando que hablar y, a la grave acusación que ayer y para nuestro medio hizo Mariana Silva- integrante de la minoría de dicha Comuna– ahora se suman nada mas y nada menos que las graves denuncias de Eduardo Cardozo y Anlila Cabiedes, el Secretario y la Tesorera de la Asociación Civil Juntos x Los Aromos, ONG que también comanda Morales.

Silva había afirmado que desde su espacio no habían acompañado el otorgamiento de un subsidio que la Jefa Comunal gestionó con el Ministerio Nacional, en el marco de un Programa dirigido a Comunas y Municipios, y que, al ser este aprobado, Morales lo había destinado para la Asociación Civil Juntos x Los Aromos. ONG que ella misma preside. “Ella seleccionó a la Fundación que preside para ser ella misma la encargada de cobrar el dinero, ejecutar, rendir y fiscalizar dichos recursos. Hay un conflicto de intereses y un abuso de poder claro”, expresaba.

Pero, lo mas peculiar es que en la mañana de hoy, Eduardo Cardozo y Anlila Cabiedes, autoridades que comparten la ONG junto a Morales, aseguraron que desconocían acerca del subsidio y acusaron a Morales de autoritaria e irrespetuosa.

“Nelly Morales seleccionó a las dos Instituciones que hay en Villa los Aromos y una de ellas es la ONG Juntos Por Los Aromos, pero la ONG no estaba ni enterada de eso. Al ser Nelly Morales la presidenta de la ONG fue ella quien hizo toda la gestión y nosotros no estábamos enterados. Nuestra preocupación va más allá, necesitamos saber realmente cuáles son las condiciones y en qué va a ser gastado ese subsidio. Porque ella dice ‘mobiliario’, pero al no haber hecho una reunión con la comisión directiva, no tenemos noción para lo que ella lo quiere utilizar”, explicó la tesorera de dicha organización civil. A su turno, Eduardo Cardozo, el secretario de la ONG, también negó haber sido informado: “Nunca me informó absolutamente nada de todos los movimientos que se hicieron en toda la sede”.

Ambos manifestaron que el trabajo en la Asociación “se complicó” con la llegada de Morales, en el 2019. “Hasta ese año trabajamos perfectamente, pero cuando asumió como jefa comunal se empezaron a complicar las cosas, porque no era el mismo equipo, sino que había una falta de respeto completa por parte de ella y un autoritarismo total y no nos dejó trabajar más. Nosotros éramos los encargados de abrir y cerrar para los distintos talleres y ella no nos dejo trabajar mas“, afirmaron.

Con nueva denuncia en contra de Morales, Cardozo y Cabiedes sostuvieron que jamás pudieron tener una reunión de comisión con ella, algo que debe realizarse una vez al mes, y que con la noticia de estos 200 mil pesos de subsidio para su sede, esto les preocupa aun mas.

“Nosotros no hemos hecho reuniones por separado esperando su buena voluntad y que nos conceda una reunión y volver a trabajar como corresponde”.

Por ultimo, los denunciantes aseguraron que Morales “intentó por todos los medios traer a sus hijos y sus nietos a la ONG” y sostuvieron: “No es que nos moleste trabajar con ellos, pero vos no podés quitar a la autoridad vigente para poner a tu familia. Nos sacó las llaves para dárselas a sus hijas“.