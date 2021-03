Ignacio Sala, Ricardo González y Miryam Flamand, los flamantes ganadores del PRO en los estudios de la 88.9

El intenso calor del domingo no impidió que los afiliados del PRO en el Departamento Santa María, se acercaran a votar a los distintos puntos establecidos para tal fin. Pasadas las 18:10 hs,. los boca de urna anticipaban un “triunfazo” de “Consenso Córdoba” con algo mas del 70% de los votos, y solo algunos minutos mas tarde los números oficiales confirmarían la continuidad del Jefe Comunal de la Paisanita, Ignacio Sala, en la Presidencia del Circuito Santa María.

En Alta Gracia, su amigo y par, el Concejal Ricardo Gonzalez y la reconocida referente en discapacidad Miryam Flamand, se quedarían con el distrito de Alta Gracia, resultados que causaron malestar en su rival directa Sandra valdez, quien los acusó de “comprar votos”.

El día después, los flamantes ganadores visitaron los estudios de la 88.9 y hablaron sobre lo que dejó la gran elección.

“Estamos muy contentos con los resultados, a mi siempre me han pegado mucho pero después en las urnas la gente dice otra cosa”, inició contundente Ignacio Sala, refiriéndose al hecho de que ha estado en boca de todos en la campaña electoral.

El también Jefe Comunal de La Paisanita, aseguró tener “mucha contención” de parte de su equipo que son quienes le ponen “los pies en la tierra” y dijo que “no pierden en tiempo en hablar de los otros”. “Nosotros tenemos un equipo presente que trata de resolver los problemas de la gente y que no ensucia con mentiras ni pierde el tiempo en hablar de los otros”.

Respecto a la interna en sí, Sala reconoció no ser amigo de las internas y que no fue su núcleo quien las pidió. “Yo no estoy de acuerdo con las internas, somos maduros y siempre queremos llegar a un consenso. Después de una interna es difícil no terminar lastimados; fueron ellos los que eligieron la interna y bueno, estos fueron los resultados”, dijo y reiteró algo que ya había dicho en este medio: “el único lugar en donde hubo internas fue donde se metió Pedro Dellarrosa, alguien que nunca deja de sorprenderme. No se cuales son sus códigos ni a donde quiere llegar, al final terminó beneficiándonos”, dijo respecto al apoyo del Intendente de Marcos Juarez a la lista de su contrincante Nelly Morales.

Respecto a las acusaciones de fraude electoral directamente impartidas por la oposición de Ricardo Gonzalez en Alta Gracia, Sandra Valdez, Sala fue contundente: “Nosotros hicimos una elección limpia, el ladron siempre cree que todos son de su condición y esa es vieja política. Sandra siempre ha sido violenta, ayer me amenazó y le gritaba a la gente vendidos. Reitero que ellos fueron los que quisieron la interna, no nosotros”.

A la respuesta se sumó el Concejal de Alta Gracia y ganador del circuito local, Ricardo González, quien celebró la cantidad de personas que fueron a votar y dijo que hablar de “votos comprados” es faltarle el respeto al votante. “Creo que hay que ser respetuoso del afiliado que votó. Ellos se manejan de esa manera para con nosotros pero indirectamente lo hacen también con los afiliados, hay que ser mesuroso cuando uno habla”.