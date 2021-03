Rafael Salgado: “Nosotros sólo tenemos registrados cuatro hechos en las ultimas dos semanas”

Es sabido que cuando de inseguridad se trata es siempre el termómetro social el que marca cuan complicada es la situación de un barrio, un sector, ciudad y hasta del mismo Departamento. No obstante, y ante el reporte constante y cada vez mas preocupante de hechos perpetrados, es importante ir a la voz oficial (o responsable) de la cuestión. En el caso de Alta Gracia, la del Crio Mayor Rafael Salgado, Jefe de la Departamental Santa María.

En las ultimas 96 horas, RESUMEN reportó 4 casos de arrebatos cometidos en diferentes puntos de la ciudad. Hechos violentos que fueron directamente cronicados por los damnificados y que demuestra, una vez mas, la discordancia con lo que “muestra” el parte policial de las autoridades.

Al respecto, el Crio Mayor dijo: “Nosotros en las ultimas dos semanas tenemos cuatro hechos de similares características pero con diferentes autores por supuesto. En uno tenemos un aprehendido, después en tres de esos cuatro hechos hubo intervención directa de la policía por llamado los vecinos y en el último caso, el de calle Madero, hubo una denuncia en la Unidad Judicial y nos encontramos trabajando en la pesquisa”.

Sin duda, cuatro hechos en 96 horas no es lo mismo que cuatro hechos en dos semanas…. Al respecto, el astuto Jefe de la Departamental enfatizó en que “eso no quiere decir que no haya mas casos”.

“Nosotros tenemos cuatro hechos registrados pero eso no quiere decir que pueda haber mas. Por eso siempre decimos que aquellos que fueron victimas de un hecho delictivo, llamen al 101 o realicen la denuncia pertinente”.

Por otro lado, Salgado aseguró que continúan trabajando fuertemente con “la policía en la calle”, coordinando con los Centros Vecinales a través de Agustin Saieg del Municipio y que vienen manteniendo reuniones con vecinos como así también se mantienen comunicados a través de grupos de Whatsapp. “Hemos agregado los bicipolicias que antes estaba en el Garcia Lorca y ahora esta en el centro, eso nos permite tener una mayor cobertura y estar mas cerca del vecino”, culminó.

De todos modos, lo que sigue resultando extraño es que nisiquiera esos “cuatro hechos de las ultimas dos semanas” figuren en el reporte diario de la policía. ¿No?.