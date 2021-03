Policías de Alta Gracia se capacitan en turismo: “Hoy recorren los museos y mañana tendrán una clase teórica”

Con el objetivo de dotar a los efectivos policiales de mayores conocimientos en temas referidos a la cultura general de la ciudad, desde hoy unos diez uniformados se capacitan en Turismo en Alta Gracia.

RESUMEN dialogó con el Sb Crio Pablo Torrecilla, quien explicó que se trató de una iniciativa gestada por la dirección de la Departamental Santa María, a cargo del Crio Mayor Rafael Salgado y que con la intervención de la Dirección de Cultura del Gobierno de Alta Gracia, es posible.

“Inician unos diez policías por el momento. Aquellos que están en funciones de facción y patrullajes en bicicletas y la idea es dotarlos de herramientas de cultura de la ciudad porque sabemos que el policía es muchas veces a la primera persona que se acude cuando no se es de aquí”, inició el Sub Comisario, quien aclaró que esto no altera el normal patrullaje de la ciudad ya que se trabaja con grupos reducidos y respetando los protocolos.

“Hoy recorren los museos y mañana tendrán una clase teórica en el Cine Monumental. La idea es que también podamos después aplicar la capacitación a otros centros del departamento, en este caso, con la historia de cada localidad”.