Un 2 de abril de 1982, soldados argentinos desembarcaban en las Islas Malvinas, usurpadas ilegalmente por el Reino Unido. A 39 años de esa fecha, el historiador Mariano Saravia dialogó con La 88.9 respecto al contexto de la contienda.

“Por parte de los soldados hubo heroísmo, por parte de los oficiales hubo una cobardía total. Algunos se presentan como héroes, como el propio gobernador Mario Benjamin Menendez, primo de Luciano Benjamin, que actuó de una manera cobarde. Fue vergonzosa la actuación de los oficiales, sobretodo en el ejército. Les hicieron firmar un documento donde los obligaban a no hablar”, aseguró.

En tanto, dijo: “Me parece se mezclan muchas cosas y muchos sentimientos en el 2 de abril. Por un lado, el reconocimiento, el honor, el homenaje merecidísimo a los veteranos, a los caídos, pero ahora, en los últimos tiempos, también se suma la inclusión de las veteranas. Eso era algo que estaba faltando, que estaba oculto. Esta noche se va a pasar un documental en canal Encuentro que se llama ‘Nosotras también estuvimos’. Son las historias de 14 mujeres enfermeras de la Fuerza Aérea que estuvieron allá, que también arriesgaron su vida, también sufrieron en el cuerpo, en la cabeza, todo lo que es una guerra”,

“Por un lado, el homenaje fundamental e incuestionable a los y las veteranas, a los caídos. Por otro lado, la sensación de que es una causa justa, de que es una causa inalienable del pueblo argentino, que no hay motivos para cuestionarla. Tiene razones históricas y razones geográficas, desde todo punto de vista. Pero también al mismo tiempo podemos encontrar nuestro cuestionamiento a la forma, a la maniobra burda, de una dictadura genocida que quiso perpetuarse en el poder y que mandó a los pibes sin terminar la instrucción militar”, agregó.

Respecto al contexto y el durante la guerra, Saravia afirmó: “El Informe Rattenbach es elocuente: el 60% de las bombas que impactaron en objetivos británicos no explotaron. La Marina no estaba en condiciones de afrontar una guerra tampoco”.

AUTODETERMINACIÓN

“Históricamente, las Islas Malvinas formaron parte del Virreinato del Río de la Plata. Había gente viviendo allá, no era un páramo sin nada. Después de 1816, eso pasa a ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y luego de la República Argentina, sin lugar a dudas reconocido a nivel internacional. En 1833, sufre la invasión del Imperio Británico, que expulsa a la población argentina y lleva gente trasplantada. Por eso es una barbaridad hablar de ‘autodeterminación de los pueblos’, que es para los pueblos originarios. Yo no puedo invadir a otro país, llevar gente y luego hacer un referéndum para preguntarle a quien quiere pertenecer”, puntualizó.

“En 2012, hubo a una serie de supuestos intelectuales argentinos como Jorge Lanata, Pepe Eliaschev, Beatríz Sarlo, Fernando Iglesias, entre otros, que sostuvieron que la causa Malvinas no vale. Eso no es solo una actitud cipaya, sino que además encarna una gran ignorancia, porque el derecho de autodeterminación no enmarca a los kelpers. Las Malvinas son una de las 16 colonias que hay en el mundo”, dejó en claro el historiador.

En relación a la necesidad que tenía la dictadura militar, en ese tiempo comandada por Leopoldo Galtieri, de fortalecer su posición yendo a la guerra, Saravia destacó: “Ya en el 78 había otra etapa, que es la de mostrar otra cara, con el Mundial de Fútbol principalmente. Estados Unidos le empieza a soltar la mano a la dictadura, que ya había implementado el plan económico. Para esa época ya habían hecho el trabajo sucio y al 82 se llega con una necesidad política de dar un volantazo“.

“Uno a veces se mira en retrospectiva y da vergüenza haberse dejado engañar por ese sentimiento patriótico que por un lado era legítimo, por la causa, pero que por otro lado era una maniobra de Galtieri“, afirmó.

EL FUTURO

Saravia destacó que los métodos necesarios para recuperar las islas son la diplomacia y la relación con Sudamérica.

“Hay que coincidir en que somos parte de una patria grande y Malvinas es una amenaza a Sudamérica, no solo a Argentina. Es una cuestión anti imperialista porque Malvinas es una base militar del Imperio Británico. Es el paso a la mayor reserva de agua dulce que es la Antártida“, ponderó.