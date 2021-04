El drama de Cristian: le usurparon la casa y nadie le da una respuesta

Cristian posee todo, absolutamente todos los documentos que acreditan que esa vivienda de Barrio Parque del Virrey, le pertenece. Sin embargo, la Justicia no ha actuado aun a su favor y mientras tanto los usurpadores siguen viviendo allí como si nada.

El hombre es oriundo de la Provincia de Santa Fe y en el mes de diciembre de 2020 adquirió una casa en esta ciudad, tras haber contactado a la vendedora vía redes sociales. Una vez en Alta Gracia, Cristian siguió cada uno de los pasos legales para comprar el inmueble y así fue. Con escritura y boletas de impuestos a su nombre, el hombre volvió tranquilo a Cañada de Gómez.

No obstante, solo algunos días mas tarde antigua dueña de la propiedad lo llamó y le dijo que había personas en la casa. A partir de allí comenzó un calvario que aún no tiene fin para este vecino.

“Lo que ella me dijo era que había visto a unas personas romper la puerta y meterse y llamó a la policía pero nunca fue. Ni bien pude regresé a Alta Gracia y fui a la casa, me encontré con tres hombres y dos mujeres. Yo fui directo a mostrarles la escritura y los papeles de que la casa era mía y empezaron a tirarme piedras y hasta sacaron cuchillos amenazándome que me fuera porque me iban a matar. Eso hice y me fui a la fiscalía, allí me tuvieron desde las 9 de la mañana, me pateaban la atención y recién a las 5 de la tarde me dijeron que tenía que hacer la denuncia online, una vergüenza”, explicó el damnificado a nuestro medio.

A pesar de que Cristian puso todo en mano de abogados, asegura que la Justicia aún ni siquiera le ha tomado sus denuncias y ya pasaron cuatro meses.

“El fiscal no agarra el caso y yo estoy perdiendo mi casa. La ultima que me queda es traer gente de Rosario para que los saquen a la fuerza, sino no se, estoy desesperado”, culminó.