Jules es el primer hombre embarazado de Alta Gracia reconocido por Anses

“Su trámite ha sido resuelto de manera favorable”, esa fue la respuesta que Jules Groube y después de un largo recorrido, recibió en el último tiempo. Es el primer masculino embarazado de Alta Gracia en lograr ser reconocido por Anses como tal y eso asienta un precedente histórico, a la vez que significa un gran logro dentro del colectivo LGTB.

El joven, quien atraviesa la semana 38 de embarazo, visitó los estudios de la 88.9 junto a Mané Chiotti, delegada de Anses y dijo que solo espera la llegada de la tarjeta para poder cobrar su primer Asignación por Embarazo.

“Soy un chico trans, me hice el cambio de género ni bien salió la ley de identidad de género en el año 2012, poco después de que saliera la ley de matrimonio igualitario y mas allá de reconocerme como un estereotipo masculino, tuve la posibilidad de desencasillarme y eso es lo importante. Saber que soy un cuerpo gestante más allá de lo que mi físico represente o de lo que muestre hacia afuera”, inició el joven.

Jules está en pareja desde hace dos años con otro chico trans. Como ambos biológicamente son mujer, por poseer útero, no pueden gestar y es por ello que Simona- así se llamará la niña que nacerá en poco tiempo- fue concebida de manera planeada, deseada “y con mucho amor”.

“Apenas abrí la página de Anses no pude anotarme para recibir la Asignación por embarazo porque me decía ‘su género no corresponde con el beneficio’ pero tengo que decir que sólo tenía que acercarme a la institución porque ni bien llegué y expliqué mi situación, Mané y todo su equipo me asistieron y pude conseguirlo, en poco tiempo voy a poder cobrar mi primer asignación por embarazo y después cuando nazca Simona, la asignación por hijo”, explicó.

Se trata del primer masculino embarazado de Alta Gracia reconocido por Anses, según detalló la misma delegada de Anses a la 88.9, algo que, de alguna manera, asienta base y le hará la vida mas fácil a todos aquellos que después de Jules quieran hacerlo.

“En el caso de Jules tuvimos la alegría enorme de poder ampliar la asignación universal por embarazo y luego por hija para Simona. Jules a partir de su autopercepción hoy en el registro nacional de las personas figura como masculino porque así él se autopercibe y desde el organismo teníamos la imposibilidad de cargar su embarazo como un masculino, algo que para el sistema era inadmisible, hicimos un reclamo dentro del organismo en donde planteamos distintas propuestas y desde esta semana Jules podrá cobrar su asignación, es nuestro primer masculino embarazado”, dijo Mané.

Por último, Jules aseguró que la inminente llegada de Simona los unió mas como pareja y que transita un embarazo feliz con el acompañamiento de su familia y la de su pareja. “Los masculinos trans también gestamos”, concluyó.