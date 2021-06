Ser Bombero en pandemia: un día en el cuartel de Alta Gracia

El destino de Enzo pudo haber sido el ejército, pero por esas cosas de la vida lo llamaron antes a formar parte del cuartel de Bomberos Voluntarios de Alta Gracia y no lo dudó. Desde entonces integra el cuerpo local que día a día le pone el pecho a la difícil situación y cumple largas horas dentro de lo que considera su segunda familia: “el cuartel”.

En una amena charla con RESUMEN y en el marco del Dia del Bombero Voluntario, el joven de 28 años hizo un breve repaso por su llegada al cuartel, como así también explica cómo es ser Bombero en pandemia.

“Fue algo que siempre soñé, siempre me llamó la atención el labor del Bombero y siempre estuvo en mis metas. Ese año en que me llamaron a formar parte de Bomberos de Alta Gracia yo me había inscripto al ejército, era otra de las posibilidades pero yo había dejado claro que si me llamaban de Bomberos no lo iba a pensar. Y así fue, me llamaron y desde entonces estoy acá”, inició quien hoy ya lleva 5 años integrando el cuartel de Alta Gracia.

Como en la mayoría de los casos, la familia de Enzo miró con recelo esa idea de ser Bombero. No dudaban de su vocación pero si temían por lo que pudiera pasarle cumpliendo con su labor. Y claro, es que hablamos del primer Bombero de la familia… nada fácil.

“Al principio cuando le dije a mi familia, fue complicado. Ellos tenían miedo porque sabían de la exposición de uno ante los siniestros y demás pero con el tiempo lo entendieron y me apoyaron siempre. Soy el único que vive en Alta Gracia y a metros del cuartel encima (risas), mi familia está en el extranjero pero siempre que me ven en algún medio local por haber participado de algún siniestro, me demuestran que están orgullosos, así que por mas que estén lejos los siento muy cerca. Y aquí tengo a mi segunda familia que es el cuartel, los chicos con los que comparto diariamente”, dijo.

Ser Bombero en pandemia… el día a día en el cuartel

A diferencia de otras actividades o profesiones, en el cuartel de Alta Gracia la pandemia no modificó la labor diaria. Las consultas son las mismas y el trabajo y la demanda también; aunque sí se desempeñan con personal reducido.

“Nosotros a pesar de que está todo muy complicado a nivel sanitario, seguimos trabajando de manera normal aunque se redujo el tema del personal y por supuesto aplicamos protocolos. Tenemos una guardia mínima que la integran unos 10 o 15 voluntarios y si de repente se necesita mas gente, se la llama. Estamos divididos en burbujas para resguardarnos y siempre mantenemos las mismas personas dentro del móvil”, explicó Enzo a la vez que aseguró que si bien ha habido voluntarios con Covid, los casos se dieron fuera del cuartel.

Son 12 horas presenciales las que hoy por hoy cumplen en dichas guardias. Y, el trabajo nunca mermó. “Nosotros arrancamos a las 6 o 7 de la mañana, entrenamos mucho para estar en forma para la temporada de incendios forestales y atendemos las consultas de siempre: accidentes, rescates, la vecina que pide que le rescaten el gatito, o que le saquen las abejas y hasta temas que no son de nuestra área y en ese caso los derivamos a donde corresponde. Hacemos el mantenimiento de los móviles y herramientas para dejar todo en condiciones porque si algo falla, ahora se está a tiempo y evitamos que nos agarre eso en plena temporada”, se explayó el joven Bombero respondiendo a la inquietud de muchos que se preguntan… ¿Qué hace un Bombero cuando no hay incendios?.

Consultado por alguna experiencia en la que haya sentido miedo en estos cinco años, Enzo recordó el rescate de un joven en el rio Anisacate.

“Nunca había estado al frente de una crecida de tal dimensión, sentí miedo y se lo dije a mis compañeros, sobre todo porque hay quienes tenían mas experiencia que yo; pero ninguno nos separamos, estuvimos juntos y por surte todo salió bien”.

El arduo trabajo diario imposibilita que Enzo pueda dedicarse a otra cosa para ganar dinero; pero lejos de renegar de ello, asegura que ser Bombero es lo mas importante. “Soy uno de los becados por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, es una pequeña ayuda que recibimos pero al verdad es que si no la recibiríamos de todos modos estaríamos todo el día acá, porque es algo que amamos”.

“Ser Bombero significa mucho, es estar al frente de un montón de situaciones, muchas veces no vivis buenos momentos pero cada vez que volves a casa tenes la satisfacción de decir hoy hice algo bueno. Esa satisfacción, la de ayudar a alguien, no la paga nada”, culminó.