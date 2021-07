“Hay un grupo de docentes que aún no quieren vacunarse”

La gremialista dialogó con el equipo de “Todo Pasa” de FM 88.9 sobre la vuelta a clases, la vacunación contra el covid19 a docentes, las desigualdades laborales y los estados de los edificios.

“La vuelta a clases fue muy bonita como siempre, seguimos diciendo que nuestro lugar de trabajo son las instituciones educativas, más allá de todo el esfuerzo que han hecho las docentes para las clases virtuales. Fue hermoso el encuentro entre los docentes y los alumnos” expresó San Felippo.

Con respecto a las vacunas, la secretaria manifestó: “Seguimos apelando a que todos los docentes tengan las dos dosis, aunque sabemos que hay un faltante y que hay un grupo que no quiere vacunarse. Es una cuestión de conciencia social, estamos peleando con algo invisible, no sabemos en que momento uno se puede contagiar”. “En estos casos, si el gobierno no acepta la dispensa(permiso para faltar al trabajo), el docente debe volver a trabajar” aclaró.

En relación al estado de los edificios escolares, la sindicalista opinó, en consonancia con otras voces: “Las condiciones edilicias no están completas como corresponde, pero dentro de todo se han arreglado varias escuelas. La pandemia puso al descubierto las malas condiciones edilicias en las que se encuentran los establecimientos. Hay que poner las escuelas a punto todos los años, no solamente ahora”.

San Felippo enumeró algunas injusticias laborales, por ejemplo la falta de frecuencias de colectivos sobre Ruta 5: “no todos los docentes tienen vehículo propio y si así fuera, tampoco pueden poner su auto a disposición del gobierno”, la falta de conectividad del cuerpo docente y también de los estudiantes, hecho que ha llevado a un cuarenta por ciento a desertar.

“Va a ser un trabajo muy arduo que los chicos vuelvan a la escuela. No son el futuro, son el hoy, el presente” expresó San Felippo.

La representante de los maestros ve con buenos ojos la vuelta del PAICOR a partir de 9 de agosto, que se dará la copa de leche de manera presencial la semana que asisten y la semana que no, el alumno recibirá un módulo alimentario. Sobre la hora extra, la sindicalista declaró que depende de la organización de cada entidad y que servirá para asistir a los alumnos que están con dificultades.