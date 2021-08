“Las mujeres de nuestro espacio no somos esposas ni novias de nadie, sólo somos militantes apasionadas”

De cara a las elecciones legislativas primarias del próximo 12 de septiembre, quien visitó este jueves los estudios de Radio 88.9 fue Soledad Carrizo, candidata de Juntos por Córdoba, quien aspira a renovar su banca en Diputados.

“Nuestros compromiso sigue intacto con el cordobés de todos los lugares. Tenemos la posibilidad de que esta lista tenga un representante del interior, mas allá de que soy del norte de Córdoba, tengo el mismo sentimiento que mucha gente del interior comparte. En esta lista hay una mezcla de miradas y eso es un valor agregado, de experiencia legislativa y también de gestión, en mi caso tuve mi experiencia de gestión pero en estos años legislativos he aprendido a dar pelea y a entender un montón de cuestiones de la vida institucional de la Argentina, que no es fácil cuando uno es oposicion, pero en Diputados pudimos frenar algunas leyes que atentaban contra la constitución o la independencia de poderes como la Reforma Judicial”, inició la ex Intendenta de Quilino, a la vez que recordó que ese pasaje de su ciudad al Congreso “no fue nada fácil”.

“Ahí te das cuenta que la realidad pasa por otro lado, yo no entendía nada, pero no en el sentido de no entender un Proyecto de Ley porque por suerte yo tuve la posibilidad de formarme, soy abogada, pero es difícil buscar el consenso ahí y cuando sos del interior y llegas a Buenos Aires nadie te abre la puerta, ni hablar si sos mujer. A las mujeres de nuestro espacio, mas allá de las competencias dentro de Juntos por el Cambio, nadie nos regaló nada, no somos esposas ni novias de nadie y no tenemos portación de apellido, sólo solos mujeres militantes apasionadas por la política que entendemos que es la unica forma de transformar la realidad verdaderamente y por eso nos involucramos, porque como mujeres debemos involucrarnos”.

En este sentido, Carrizo se refirió a la “Modificación de las Licencias” y a la “Paridad Salarial para las mujeres” como algunos de sus principales proyectos de género, sosteniendo que la mujer ha sido la mas afectada en esta pandemia.

Respecto a la interna de Juntos por el Cambio, la candidata a Diputada que acompaña a Mario Negri y Ramón Mestre, entre otros, dijo que el verdadero adversario es “el kirchnerismo” y que el Peronismo Cordobés “es exactamente igual que ellos porque a la hora de votar, lo hacen igual que ellos en el Congreso”. “Yo siempre fui defensora de las Paso porque creo que sirven para reforzar las estructuras partidarias pero el 12 de septiembre termina nuestra competencia interna y seguimos todos juntos para enfrentar al adversario”, dijo.

Consultada por el acompañamiento radical en su lista, Soledad Carrizo aseguró que “es la lista que potencia al Radicalismo” sobre todo, por la trayectoria de Mario Negri. “Eso no solo pasa por pararselé al Kirchnersimo, sino demandar una altura de la dirigencia política. Mario (Negri) representa la firmeza pero no con gritos, sino con contenido y la voz del radicalismo en el Congreso”, culminó.