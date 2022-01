Hospital Illia: el Covid agudizó el eterno problema de falta de personal

No es fácil la situación que se vive por estas horas en los diferentes nosocomios de la Provincia y, claro está, tiene que ver con la pandemia y el pico de contagios que desde el mes de diciembre no hace mas que crecer. Sin embargo, en casos como el Hospital Illia de esta ciudad, el Coronavirus no ha hecho mas que agravar un problema que antecede a la pandemia misma y que tiene que ver con un reclamo histórico de falta de personal en sus distintas áreas.

Con varios profesionales aislados por ser positivos o contacto estrecho, el Hospital vive momentos de colapso; más aun en la guardia y en esta temporada estival en donde se multiplican los accidentes viales.

«El pediatra está aislado por Covid y así también varios médicos, administrativos y hasta personal de limpieza. Son faltas que no se cubren y es un reclamo de todos los días. En realidad, el Hospital ya tenía poco personal y es una demanda que siempre se le remarca al Gobierno Provincial pero ahora con el Covid esto se ha agravado», expresó Jorge Creton,delegado del SEP a RESUMEN.

La atención en hisopados también se vio interrumpida y fue algo que se pudo suplir por la puesta en funcionamiento del Polideportivo Municipal; hoy abierto de 07 a 00 horas para los vecinos de Alta Gracia. Aunque, de todos modos, si reciben a pacientes derivados de este centro que presenten cuadros graves.

Cabe destacar, por otro lado, que lo de pediatría no sucede solo en el Hospital local. Desde hace meses este medio cronica el malestar y la preocupación de los vecinos por no disponer de pediatra de guardia en los diferentes centros de salud, tanto públicos como privados. «Aunque tengas mutual, terminas llevando a Córdoba a los niños para que los atiendan, en todos lados te dicen que no tienen pediatra. Es una verguenza», expresan los vecinos.

El personal de salud atraviesa una situación de agotamiento y sobrecarga que muchas veces pocos entienden. Así las cosas la oferta para nada cubre la demanda y la crisis se evidencia en momentos para el que nadie está preparado como una pandemia.