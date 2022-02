Estacionamiento medido: será a la vieja usanza

Hace tiempo está en el tintero la cuestión del estacionamiento en la región céntrica de la ciudad, donde se concentra gran cantidad de la población y comercios, lo que genera un gran problema a la hora de encontrar estacionamiento. Por ello, el municipio de Alta Gracia se encuentra trabajando hace varios meses en el proyecto de “Estacionamiento medido”, propuesta que busca regularizar esta situación. Roberto Urreta, Secretario General de Ambiente y Transporte, dialogó con el equipo de Todo Pasa para explicar cómo se llevará a cabo este proyecto.

“Se ha planteado regularizar la situación de los naranjitas y tener un registro de las personas que estén en la calle, y cuenten con una autorización del municipio, quien va a poner un precio que va a cobrar íntegramente el naranjita y, además, va a hacer el control que quien pague el estacionamiento por determinada cantidad de tiempo, lo respete”, explicó el funcionario. Agregó que esta medida es para que la mayoría de los empleados públicos y comerciantes no ocupen el estacionamiento del centro.

Con respecto al cobro del aparcamiento, cada naranjita tendrá un talonario que el municipio dará y que el dueño del vehículo debe presentar al momento de retirarse del lugar. La franja de horario donde se deberá abonar el servicio será de 8 a 20 horas, y tendrá un costo alrededor de entre 20 y 30 pesos por hora. “Buscamos que el municipio intervenga en el control y no en la parte económica. Los inspectores de tránsito controlarán que cada auto tenga su cupón con la cantidad de horas que abonó. Si se pasa de hora o no tiene el cupón, el inspector de tránsito puede hacer multa. La idea es distribuir los cuidacoches, uno por calle y también darle seguridad al vecino y al turista. El objetivo es darle movilidad a la zona céntrica”.

Proyecto de reciclaje

El Secretario responsable de la cartera de Ambiente confirmó que se renovará el convenio con Reusar, pero que habrá algunos cambios, ya que el municipio cuenta ahora con una prensa y buscan adquirir una báscula para pesar. “Queremos hacer un convenio con la ciudad de Córdoba. Allí, todo lo reciclado, se subasta. Cuando puedan mantenerse con ello no hará falta la beca”. Los vecinos pueden acercar los materiales reciclables al CEDER, que son cartón, plástico y vidrio.

Urreta adelantó que el Rotary quiere adquirir maquinaria para hacer ladrillos ecológicos, y que desde el gobierno de la ciudad quieren poner en funcionamiento la planta de reciclados. “Hicimos un convenio para que el aceite de los comedores y restaurantes se recicle. Mientras, Geocycle se lleva las cubiertas. La idea es habilitar en la laguna sanitaria, la basura blanca, electrónica y las cubiertas. El municipio no quiere hacer dinero, sino capacitar a los vecinos para que ellos sean los que comercialice”.

En el caso de los ladrillos ecológicos, el 15 de marzo se hará el sorteo de un lote, por lo que el municipio solicita a los vecinos que las botellas de litro y medio para poder hacer la edificación. El funcionario comentó que incluso se acercó gente de Córdoba capital que hace piletas con ese material. “Creo que si nos ponemos todos a recuperar todo ese plástico, podemos dejar de causar daño al ambiente”, expresó.

Con respecto a la división de tránsito, han hecho un reordenamiento en Barrio Cafferata, donde hay reclamos por calles de tierra que hay que arreglar, y muchas quejas sobre las calles que son de una sola mano. Sobre esto, Urreta comentó que están pensando en modificaciones similares a las realizadas en Barrio Cámara. Con respecto a la solicitud de licencias de conducir, dijo: “El intendente ha acordado que vamos a hacer una modificación, donde vamos a ampliar el horario por la tarde y mejoraremos las instalaciones para dar mejor servicio, y no será un impedimento las multas de caminera para sacar la licencia”.

En cuanto a su vida política, el miembro del Gabinete contó que comenzó su carrera en el año 2011 y que “ya con estos años vamos cerrando esta etapa política”. “Puedo seguir trabajando como abogado, o volver a mi puesto en el Banco Nación. No vivo de la política. Tengo muy buena relación con Marcos, a veces no coincidimos pero estamos para colaborar. Sobre el Gabinete, Marcos apostó a gente más joven y más técnica, y es lógico, siempre la política debe tener renovación constante. Uno cuando está fuera de política piensa que todo es rápido y no es así. Hay que darle lugar a los más jóvenes”. Sobre la oposición, Urreta se limitó a decir que no emitiría comentarios. “La semana pasada, un funcionario dijo un comentario sin mala intención y cayó muy mal. Las críticas se las tienen que bancar. Hoy debemos llevarle solución a los vecinos sin mirar qué dice la oposición”.