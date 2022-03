El miércoles pasado comenzó la cuaresma, tiempo que culminará en la celebración de las Pascuas para la Iglesia Cristiana. Este período es muy importante para la comunidad católica, ya que es un tiempo de reflexión, de entendimiento y comunión con Dios. Sin embargo, existen lugares en el mundo en la actualidad donde la paz escapa a muchos pueblos. “El Papa nos convoca a todos a unirnos en un clamor desde nuestra humanidad más profunda y nos invita a hacer una jornada de ayuno y oración para pedir justicia y paz. Es una situación muy difícil y muy dura”, expresó el Padre Leandro Arias al equipo de Todo Pasa, al hablar sobre el panorama mundial y los conflictos que tienen en vela a todo el globo.

“Hay una situación muy compleja, no hay que distinguir entre buenos y malos. Hay límites que no se pueden traspasar, cuando se atenta contra la vida y dignidad. Parece mentira que no encontremos caminos de bondad. El Papa nos invita desde la palabra de Dios a no cansarnos de hacer el bien y no desfallecer, porque Dios sigue sembrando semillas del bien”, manifestó el miembro del clero.

Con respecto al video de la hamaca publicado por un vecina de la ciudad, el Padre Arias expresó que hay que ser muy respetuosos de aquellos que ven o sienten este tipo de hechos. “No tengo explicaciones para estos sucesos. He bendecido viviendas. Cuando me piden «limpiezas» me acerco para dialogar con la familia, ya que muchas veces están pasando por una mala situación. No hay que tener miedo”.

Por último, comentó que están con las celebraciones al 100% en la iglesia del Buen Pastor y en Fátima, donde también está por arrancar la catequesis, junto la preparación de los novios para sus uniones matrimoniales. Además, desde la iglesia están acompañando a personas en estado de vulnerabilidad para brindarles apoyo en momentos de dificultad con sus adicciones. Finalmente, contó que se encuentran terminando el baño de la casa de una familia que vive cerca de la escuela Efetta.