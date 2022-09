Mario Bonfigli: «No soy ni voy a ser candidato a nada porque no quiero y yo tengo palabra»

Aunque muchos siguen hablando de «el fantasma de Mario Bonfigli» y lo posicionan como el insuperable en las encuestas dentro del radicalismo, lo real y concreto es que desde hace años el exintendente está alejado de la función pública y, según remarcó, para siempre.

En un profundo mano a mano con RESUMEN, «el Mario de la gente»- hoy desde su lugar de vecino y comerciante- habló de todo. Su día a día en el negocio de su hermana, el por qué de su rotunda decisión de no regresar a la política enfatizando en su visión de la alternancia, y su crítica respecto al funcionamiento y/o funcionalidad que hacen hoy del Comité radical sus representantes.

«Yo creo que hay un tiempo para todo y reniego de los políticos que se quedan 30 o 40 años porque nadie puede seguir con ganas y con la mente clara durante tanto tiempo para administrar lo público. Además porque no se puede vivir toda la vida de la teta del Estado», inició el exintendente, quien fuera mandatario en la ciudad durante dos periodos, y continuó: «conozco legisladores que están 30 años sentados en una banca y la gente se da cuenta que esa persona no le va a resolver sus problemas. Yo soy de los que saben cuál fue su tiempo, en donde yo tenía cierta edad, muchísimas ganas y tenés que reconocer cuando ya no sos bueno para eso, ni es bueno para la ciudad ni para uno mismo».

De esta manera, el exmandatario municipal remarcaba su retiro indeclinable de la política, argumentando que «la democracia sin alternancia es como una empanada sin relleno».

«Sin alternancia la democracia no funciona. Es como una empanada sin relleno. Si vos estas mucho tiempo en el poder, todo termina siendo tuyo, los jueces, los empleados públicos y hasta los fiscales terminan siendo amigos. La alternancia es lo que mas purifica el sistema y sin alternancia la democracia corre riesgo», remarcó.

Sobre el gobierno de Torres y los posibles candidatos de Alta Gracia CRECE

Bonfigli consideró que la gestión de Marcos Torres «no es mala» pero que podría haber «gobiernos mejores».

«Juntos por el Cambio tiene un equipo de personas que tiene una visión distinta de lo que es Alta Gracia, por eso digo que las cosas pueden ser mejores. No obstante no gobierno de Marcos Torres me parece un buen gobierno».

Consultado sobre si ese «mejor gobierno» podría ser de la mano de «Mario Bonfigli», el radical fue una vez mas contundente: «No, olvidate. Yo no soy candidato ni voy a ser candidato a nada porque no quiero y tengo palabra. Ya dije que no y no es que esté jugando con los tiempos políticos y zigzagueando, pero no, mi tiempo ya pasó y ya entregué lo que podía entregar. Si yo volvería a estar el sillón de Lepri no sería bueno para la ciudad ni para uno mismo porque uno sabe cuando se agotó su tiempo y hasta donde llega».

«Por mas encuestas que se hagan yo no soy candidato a nada porque no quiero serlo y en eso me mantengo coherentemente en lo que pienso, en la alternancia. Yo tengo palabra y la voy a cumplir«, sentenció.

Mario, ¿qué le faltó al Radicalismo para continuar en el gobierno?, ante esta pregunta, el último intendente radical que tuviera Alta Gracia fue tajante: «Nos faltaron candidatos. En ciudades como la nuestra, la mayoría de la gente vota por la persona, sea del partido que sea, tiene mucho que ver eso, si vos tenès un buen candidato mas allá de las propuestas, eso es fundamental para ganar una elección, tener un buen candidato. Hoy dentro de Alta Gracia CRECE hay buen equipo de mujeres y hombres jóvenes que vienen peleando para tratar de imponer una idea para Alta Gracia pero creo que lo que se tiene que mejorar un poco es el partido…».

La crítica a la poca firmeza del Comité de la UCR local

«Creo que tiene que haber mas actividad en el Comité, mas presencia. Me parece que el Comité está muy tibio, eses es mi punto de vista. Su rol es marcar las diferencias y errores que tiene el gobierno de Torres; es algo necesario para que la gente luego opte por un cambio, sino ¿por qué la gente te elegiría o cambiaría de partido o de persona?, esos errores deben marcarse con fuerza y creo que a esa tarea la están cumpliendo muy bien los miembros del radicalismo y el pro que están en el gobierno, ya sean concejales o tribunos de cuentas pero no la está cumpliendo la gente del Comité», insistió Bonfigli, quien dejó claro que nunca fue consultado y prácticamente no tiene diálogo con las jóvenes autoridades locales.

Mario y «un consejo» a un «viejo zorro de la política»

En esta idea de la alternancia, el exintendente no evitó hablar del actual legislador Walter Saieg, a quien le cuestionaran varias veces- y miembros de su mismo partido- el hecho de no dar un paso al costado. «A Walter lo conozco de hace muchos años, es un viejo zorro de la política y si tuviera que darle una recomendación, con toda humildad, le diría ‘cuál es su tiempo, ¿no pasó ya?, ¿no deberías dejar que pasen otros jóvenes? pero bueno, eso no me corresponde a mi porque ni siquiera somos del mismo partido».

Sobre el actual Gobierno Nacional y su candidato 2023

Mario Bonfigli asegura que la política «ha perdido honor y dignidad». El legendario radical sostuvo que mucha gente se volvió indigna con la política y cuestionó a aquellos a los que «cualquier colectivo les queda bien» y «viven cambiando de partido para seguir estando». También, habló de la gestión de Alberto Fernández y el «circo» que hicieron con el atentado a la vicepresidenta.

«Hicieron de un hecho repudiable una cuestión meramente política y eso da asco. Tengo mis dudas respecto al atentado pero no puede decir nada porque uno no tiene acceso a nada de eso, lo que si puede asegurar es que hicieron un circo político. Yo nunca vi sufrir tanto a la gente como en estos años de Alberto Fernández, jamás en mi vida vi tanta tristeza en la gente. Ni la pandemia ni la guerra de Ucrania tienen que ver con la inflación del país, el único responsable es el gobierno y en este caso el nacional», opinó.

Por otra parte, Bonfigli reconoció que «le gusta Patricia Bullrich como candidata«. «La veo una mujer firme y con agallas pero bueno, ese debe decidirse conforme a la ley y los acuerdos constitucionales. Y, en el marco local, dijo que uno desde su lugar «hoy puede aconsejar» pero que ya no lo atrae el mundillo político.

Consultado por aquello que le hace falta hoy a Alta Gracia, Bonfigli fue claro: «Siempre hay algo para hacer en Alta Gracia, aunque veo que no hay mucho ímpetu en lo laboral, no lo hice yo y tampoco lo pueden hacer los Torres, parece que Alta Gracia no puede despegarse de la veta turística».

¿Como vive esta faceta actual alejada de la politica?

«Me gusta y estoy cómodo, con mi cuñado y mi hermana en el negocio. Me da tranquilidad saber que uno puede hacer otra cosa y no vivir siempre del Estado como lo dije», culminó.