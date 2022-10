El grupo «Las Damas» presenta «Cuerpo Docente»

«Cuerpo Docente» se estrenará en Alta Gracia el próximo 10 de noviembre a las 20.30 horas en la sala del Cine Teatro Monumental Sierras. La entrada tiene un valor de 1000 pesos anticipada y 1500 en la puerta. El CBU es: 200316811000082172680 o comunicate al 351 6628380 (Laura).

Cuatro maestras, absurdamente, en el curso de la hora quince cinco que dura el espectáculo, pasan a ser Equipo Directivo y de Gestión, Auxiliares y Personal Especializado, Jardineras, Maestras de grado, Directoras, Supervisoras y se termina la obra antes de que sigan trepando, o las escuchen en el Ministerio.

En su doble rol de actriz-docente toman al público como el tan vapuleado “sujeto de aprendizaje”, a veces alumnos, otras padres y porque no colegas. No inventan nada, y aquí esta lo terrible, ya que sólo se ajustan a reproducir textos existentes.

Constituyen un acto académico donde despliegan toda su destreza creativa, lúdica y conceptual, realizan debate público con características de Asamblea General, en la que hablan ellas solas, exponen toda la problemática de violencia, marginación, discriminación y pobreza educativa.

Ellas, disfrazadas de lo que son, juntas, y siempre en acuerdos y diferencias, con logros y fracasos, con metas, con aciertos y cosas a mejorar, con aspectos positivos y aspectos a revisar, constituyen este escultural “Cuerpo Docente”.

Irónicas ilustradoras de una realidad intransferible, llenas de amaneramientos estilísticos, sacan punta a una realidad rayana al patetismo. Pero no todo es ironía, casi como en la realidad, no todo es reírse, no es solo pura chacota, hay también momentos para pensar en lo que somos. Pero ¿Con qué pensamos? ¿Desde dónde lo

pensamos? ¿Qué vemos para pensar? ¿Hace falta pensar?… No hay dudas. Pero parece ser, que hay veces en que el dicho popular «esto no tiene ni píes ni cabeza», se refiere al guardapolvo cuadriculado con cuello-blonda de color al tono, que tapa las curvas y rectitudes del «Cuerpo Docente».

A lo largo de todo este recorrido histórico humorístico, ellas subsisten enseñando, amando y sufriendo. Y aunque no lo parezca, esta obra es un reconocimiento a todos los docentes y a todos los empeños por modificar esta tan vapuleada condición educativa.

Ellas no pueden reírse de sí mismas, no están preparadas para que los otros se rían de ellas, reciben un magro sueldo, sostienen a su familia y hacen todo lo que pueden. La crueldad reside en que nunca pueden hacer todo lo que saben.

En diálogo con RESUMEN, la productora Laura Obolevich, contó que se trata de cuatro actrices, tres pertenecientes al elenco estable de la Comedia Cordobesa y además las cuatro son docentes. «La obra surgió hace 18 años, ellas se conocen por el ámbito teatral , hicieron varias obras juntas. La obra ha recorrido la provincia y el país, también está editada en libro. Las cuatro son docentes de teatro, también. Ellas comienzan por el año 83 con el grupo ´Acto´ actualmente llamado ´Las Damas´ tienen varias obras de creación colectiva, una de ellas es «Cuerpo Docente» que la ponen en escena desde el 2004″

Ficha Técnica

Con las “SEÑORITAS”

Profesora: Fabiana García

Técnica en actuación: Gabriela Grosso

Profesora: Amalia Freytes

Licenciada, Profesora y Técnica en actuación: Patricia Rojo

Doctor y Profesor: Giovanni Quiroga – Dirección y Puesta en

Escena

En Off: Ilse Palacio y Beto Esquinasy

Coro de Niños: Nina y Nico Martín, Lucia Moresi, Gilda Reynoso y

Tadeo Ressio.

Creación Colectiva del Grupo ACTO En la técnica: Licenciado y

Profesor Walter Campos