Cinco años de prisión para el sujeto que asaltó con arma blanca a un remisero en Villa del Prado

En las últimas horas, la Cámara 1º en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba condenó a un sujeto de 38 años oriundo de La Donosa (Villa del Prado) a la pena de cinco años de prisión por un robo calificado.

El hecho ocurrió la madrugada del 11 de marzo de 2021 y tuvo una importante repercusión. El recientemente condenado había solicitado un remis a una vivienda de barrio 1º de Mayo, pidiéndole al chofer lo llevara hasta la de Villa del Prado.

De acuerdo a los dichos del trabajador de Capicua, adentró al pasajero unas cinco cuadras hasta la intersección de calles Luppi y Calderón de la Barca y allí éste le pidió que se detuviera. El sujeto fingió buscar dinero de sus bolsillos, desciende del rodado y le propina un golpe en el rostro que lo hace sangrar, a la vez que le apuntó con un cuchillo y le exige que baje del auto.

Tras robarle la billetera, el celular y hasta el auto, la víctima observa como el delincuente se escapa en el remis para luego dejarlo abandonado a unos pocos metros. «Por suerte me dejó la llave», dijo el trabajador.

Con las descripciones aportadas y tras una serie de investigaciones, la Justicia logró detener al autor del hecho en una ferreteria en barrio Cámara, a diez días de haber cometido el ilícito y desde entonces permanece detenido en la cárcel de Bouwer.

La versión del condenado

En el juicio y a un año y ocho meses de su detención, el sujeto reconoció los hechos aunque dijo que no fueron como dijo en chofer del remis.

«No niego los hechos pero no fueron así. Nunca le exhibí un arma, yo odio las armas. le entregué mil pesos para pagarle el viaje y empezamos a discutir porque me dijo que recién agarraba el turno y que no tenía cambio, que porqué no le había dicho antes de subir, yo le dije que no era problema mío, me abrió la puerta del auto y me pegó con el parante en el pecho y ahí yo le pegué. En el momento de adrenalina decidí irme sin pagarle el viaje, de eso si me hago cargo pero yo no le robé», se justificó y agregó: «no soy un delincuente».