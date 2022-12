Crimen del «Mudo Del Vecchio»: «Quiero limpiar mi nombre, yo soy el único testigo de todo lo que pasó»

Gustavo Finot es vecino de barrio Parque San Juan y, de acuerdo a sus dichos, el único testigo del incidente previo que desencadenó en la muerte del jockey Luciano Del Vecchio. En entrevista exclusiva con RESUMEN, el hombre quiso hacer un descargo por lo que asegura son falsas versiones de lo que aquella noche ocurrió y, además, dijo tener «la conciencia tranquila».

«Esa noche yo estaba con cuatro amigos en casa, eran alrededor de las 12 de la noche. Este chico (en referencia a la víctima Luciano Del Vecchio) se ve que celaba a la mujer conmigo, ella vive al lado de casa. La verdad es que yo no sabia nada porque nunca tuve nada, ni cerca con esa señora. Entonces estábamos ahí, tomando un vinito y el me pateó la puerta, tenía un fierro en la mano, nos amenazó a los cuatro y me sacó a mí a los empujones y pinchándome con el fierro y me llevó hasta la casa de la señora, mi vecina», inicia el relato de Finot y continúa: «ahí me dice ‘querés que te pegue con esta mano o con esta’ y yo le digo ‘no, con ninguna si yo no te hice nada. Ahí me pega y yo me caigo al piso entonces a él lo agarra la señora y el hijo de ella y la mujer me dice ‘andate Gustavo’, entonces yo volví a mi casa, ni siquiera reaccioné porque no queria pelear».

Lo que ocurrió después, según Finot, es una nueva y violenta irrupción de Del Vecchio en su casa, nuevamente con ánimos de pelear. «Cuando yo me vuelvo para mi casa dos de mis amigos que estaban ahí se subieron al auto y se fueron y yo me quedé con un amigo (en referencia a «el porteño» Fernández). Al ratito el mudo volvió de nuevo y me pateó de nuevo mi casa, yo estaba del otro lado de la barra y mi amigo estaba donde estaba la puerta de entrada. Él (por Del Vecchio) entró y lo desafió a mi amigo también y le tiró una piña, entonces mi amigo le pegó fuerte y lo planchó, porque es un chico que pega fuerte. Él me había dicho ‘si viene de nuevo lo noqueo’ y bueno éste volvió y mi amigo le pegó un bollazo.

Finot sostiene que tras el fuerte golpe que recibió, Del Vecchio cae «sobre un mueble o una silla» y luego al suelo. «Habrá estado un minuto medio ‘nockout’, se levanta y pregunta ‘qué pasó, donde estoy, quien me pegó’ y mi amigo le responde ‘yo te pegué’, ‘Por qué’ le pregunta él de nuevo y mi amigo (siempre en referencia al hoy acusado de homicidio) le dice ‘porque le pegaste a Gustavo y viniste aca a faltar el respeto’. Ahí Luciano pidió disculpas, se lava la cara, me pidió un pantalón y una remera porque a esa hora ya estaba frío, yo le presté un pantalón sucio de trabajar y una remera y él se fue caminando. Al otro día nos enteramos de que estaba internado», añadió Finot, argumentando el por qué de que la víctima haya llegado a su casa en Villa Oviedo con la ropa de él.

En su versión, Finot deja claro que Del Vecchio recibió un solo golpe y por parte de una sola persona. Incluso, reconoce que tanto con él como con su familia, siempre tuvieron «una excelente relación».

«La mamá de Luciano es hermana de mi ex suegra, los conozco de toda la vida, él me trataba de primo. Cada vez que se peleaba con la señora de al lado de mi casa, me decía ‘Gustavo no me llevas hasta Villa Oviedo’ y yo agarraba la moto lo llevaba, lo traía, teníamos una buena relación y de un día para el otro me arruinó la vida», agregó.

El día del entierro de Luciano y el ataque a la casa de Finot

«A mi me dijeron que no se me ocurra estar en mi casa el dia que enterraran a Luciano porque me iban a romper todo y menos mal que no estuve porque fue así. No se quienes fueron pero me destrozaron mi casa, yo tengo una prefabricada y vivo atrás del cementerio y les quedó cerca ir, cuando en realidad yo no tuve nada que ver con lo que pasó. Todavía no puedo volver, ando parando en cualquier lado, pedí una custodia para poder sacar algunas cosas, limpiar la casa para quizas alquilarla o prestarla porque yo ya no quiero volver ahí, no estoy tranquilo», añadió este vecino.

Su último contacto con Fernández, quien permanece prófugo

Gustavo asegura que tras el incidente, «el porteño» permaneció en su casa hasta el día siguiente. «Nos mensajeamos, el se fue y despues se fue (en referencia a la huida de su amigo). Me dijo ‘no me nombres y yo le dije ‘mirá Lucas yo tengo que decir la verdad porque si miento puedo ir preso yo’ y a su mamá también le dije ‘digalé a Lucas que se presente, no fue su intención lo que pasó, fue una trompada», añadió Finot.

A Gustavo aún la fiscalía no lo llamó a declarar, a pesar de que todo ocurrió dentro de su casa. Él sostiene que está esperando esa instancia, poder atestiguar, para esclarecer el caso y no sigan escrachándolo como ya lo han hecho a través de las redes sociales. «Lo que estoy contando es todo lo que pasó. No paso otra cosa. Dicen que le pegamos entre los dos, que lo cargamos en un auto, que lo cambiamos la ropa, dicen de todo, hasta que la señora de al lado nos pagó para que lo matáramos. Todas barbaridades. Yo quiero limpiar mi nombre porque soy el unico testigo de lo que pasó en realidad. Lamentablemente sucedió la desgracia esta en mi casa», reafirmó.

La casa de Gustavo fue peritada, le secuestraron su teléfono celular y hasta lo llevaron a Córdoba a practicarle pericias. «Yo estoy a disposición de la Justicia porque no tengo nada que esconder», reiteró.

Sobre la personalidad de Del Vecchio, dijo que «era un tipo peleador» y, sobre el presunto homicida Lucas Fernández, Finot lo describió como «una buena persona pero medio loco a la hora de los golpes». Y, si bien desmintió que Fernández sea alguien que practique artes marciales como le había llegado a la familia Del Vecchio, remarcó que era alguien «que pegaba fuerte y no es necesario que te pegue una patada».

Por ultimo, Gustavo dijo haberse sentido mal cuando vio la nota que Nora, mamá de Luciano, le dio a este medio. «Me hizo mal, la conozco a ella de siempre y quisiera hablar con ella mas adelante», culminó.