Denuncia que su hermano y su pareja fueron golpeados en la cárcel de Bouwer y que no tiene noticias de ellos

En las últimas horas, una vecina de Despeñaderos denunció que dos internos de la cárcel de Bouwer (su hermano y su pareja) fueron brutalmente golpeados por agentes penitenciarios y que, desde entonces, no volvió a tener novedades de ellos.

«Esto empezó por el reclamo del agua. Hace mas de cuatro días que en el pabellón D1 del módulo MX1 no tienen agua y es una situación inhumana. Hicieron muchos reclamos y no les resuelven nada y ayer mi hermano y mi pareja junto a otros internos que están ahí, reclamaron y la policía reaccionó a los golpes», explicó la denunciante, que tiene a su hermano oriundo de Rafael García detenido desde hace poco mas de un año y a su pareja, de Córdoba capital desde hace cinco años.

«Los golpearon por todos lados y lo que se es que a mi pareja lo aislaron en un box pero no se como está. Por dichos de familiares de otros internos se que estaban muy golpeados. Con mi hermano pude comunicarme ayer a ultima hora y solo me dijo que querian trasladarlos al MX2, solo eso», añadió preocupada la mujer, a la vez que aseguró que llamó telefónicamente con la central del módulo en donde todo ocurrió y no les supieron brindar respuestas del paradero de su marido.

«Esto no es de ahora, no sabemos como actuar porque tenemos miedo a que vuelvan a agredirlos, tememos a las represalias. Pero estamos gestando con otras familias movilizarnos o manifestarnos en la cárcel por esto que ha pasado porque no es la primera vez. Además, nosotros como familia queremos tener información y no nos dicen nada», culminó.