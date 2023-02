Allanamiento de animales en Parque Virrey: «Hemos pedido la tenencia definitiva de los perros y gatos»

Carolina Romagnoli, presidenta de la Fundación Amigos del Mejor Amigo (ADMA) habló sobre la gran cantidad de animales que tienen guarda y por qué se llegó a este extremo: «Siempre tenemos unos 50, a los cuales podemos albergar y mejorarles las condiciones de vida. Pero desde septiembre, como es de público conocimiento, tuvimos un allanamiento más otro en enero y así llegamos a los 140 animales. No sólo son los gastos, sino el recurso humano para cuidarlos, el espacio físico para poder recuperarlos y poder reinsertarlos. Por suerte siempre tenemos socios o vecinos que nos dan una mano y siempre podemos acomodarlos: ahora no tenemos sólo perros y gatos, sino tambien algunos patos. Los animales están en hogares de tránsito, incluso algunos en otras localidades de la provincia de Córdoba como San Francisco, Bell Ville, Río Tercero, Carlos Paz o Saldán, siempre bajo la tutela de la fundación. Por fortuna la Fundación ADMA ha ampliado su espectro de acción hacia otras comunas y ciudades y ésto nos permite tener hogares de tránsito allí».

En detalle, sobre los dos allanamientos en los que fue parte ADMA junto a la Fiscalía, Romagnoli contó: «Ambas causas continúan en la justicia y con respecto al segundo allanamiento -llevado a cabo en enero en una vivienda de barrio Parque Virrey- solicitamos tener la tenencia definitiva de los animales. Hay dos de ellos que son viejitos y tienen tumores, entonces se les está haciendo un tratmiento para ello. Los más jóvenes son más fáciles de recuperar pero también hay que educarlos para que puedan reinsertarse en familias acordes a su temperamento».

En relación a las mascotas que suelen abandonar tras la peregrinación al Santuario de la Virgen de Lourdes, manifestó: «Este año no sé si gracias a la difusión, pero no hemos tenido animales abandonados luego de la peregrinación, pero si nos ha pasado con los perritos de algunos vecinos que los dejan salir a ´dar la vuelta al perro´ y luego no vuelven. Esto no debe ser así, cada animal debe estar en su lugar, su patio, su casa, donde debe estar contenido el perro y evitar mordeduras, por ejemplo».

Con respecto a la planificación del año y las campañas que se vienen, la presidenta afirmó: «A partir de mediados de marzo comenzaremos con el recorrido del quirófano móvil y ya estamos pensando en algo lindo para el Día del Animal. Visibilizando todo el trabajo que se realiza para la prevención, a través de las políticas públicas, con juegos, incluyendo a los niños, a través de la educación. La castración, la educación y la adopción responsable son fundamentales para este trabajo mancomunado. Seguramente será en un barrio».