Alberto Marucco: «Me daban un tacho para hacer mis necesidades»

Alberto Marucco, ex preso político de la dictadura, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre su experiencia mientras estuvo detenido.

Marucco actualmente vive Alta Gracia, desde el año 2009. «Venía a Córdoba de vacaciones. Un día pasamos por Alta Gracia y tomamos algo en una confitería frente al Tajamar y nos enamoramos».

El referente nació en el 52, tiene 70 años. «Tomé las nostalgias del gobierno peronista, la lágrima de cuando Perón fue derrocado. Nací en Río Gallegos y después nos fuimos a Rosario, papa era militar y lo habían reasignado. Era Cabo Primero del Ejército y estuvo detenido por ser peronista. Mi mamá siempre estaba preocupada por el otro: juntábamos algo de la ropa para gente carenciada junto a la iglesia, eso me llevó a pensar en el otro y a partir de ahí me empecé a meter en política» comienza su relato.

«Ya organizaba protestas en la secundaria: no nos dejaban usar pelo largo ni a las chicas minifaldas. Luego vino el ‘Rosariazo’: de civil, tres personas mataron al pibe Barrios» continuó.

«Me arrimé a la Unidad Básica ‘Mártires de Trelew’ que trabajaban para la zona de Río Gallegos y Rawson. Nuestro lema era ‘Lucha y vuelve’ ya que queríamos que volviera el General Perón al país».

Marucco contó que les prohibieron ciertos libros, ciertas canciones, tener el pelo largo, la vestimenta debía ser recatada.

Volvió Juan Domingo Perón, fallece, asume Isabel de Perón. Aparece la Triple A y producen el golpe del 76. «Yo tenía 23 años. Me encontró en mi casa materna. Me escondí en un lugar por unos días, como nadie me fue a buscar, volví a casa. Teníamos unidades básicas clandestinas sin cartel. Cada 15 días nos reuníamos cinco compañeros».

«El 11 de junio me detienen. Primero me hacen un interrogatorio de escritorio, cuando no respondo me llevan a otro lado. Luego me llevan a Comodoro Rivadavia y me entregan al ejército. Tres jóvenes de civil -que eran militares- me reciben, me ponen una capucha, me esposan y me golpean, me dan patadas. Terminé en un lugar atado, vendado a una cama, me torturaron durante un mes. Me traían un tacho para hacer mis necesidades. Estaba en un pasillo y cada vez que pasaban me pegaban en el costado, llegué con una tremenda hematoma en las costillas a la cárcel».

El ex preso político terminó detenido en el Regimiento 8 de Infantería, por donde pasaron sindicalistas, estudiantes, militantes políticos y hasta policías.

«Mis padres tenían que hacer 1500 kilómetros para visitarme, iban cada dos meses. Tenían 50 años, los desnudaban para requisarlos, pasaban mucha vergüenza y era parte de la tortura» relató indignado Marucco.

Permaneció detenido casi seis años y después de la guerra de Malvinas, tuvo arresto domiciliario.

Con la vuelta a la democracia, en 1983, siguió militando. En el año 2006, se crea la Secretaría de DD HH en Santa Cruz y es designado en el cargo, con ciertas premisas: ‘no rencor, verdad, memoria y justicia; eso nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo. Fueron años de muerte y desaliento hasta que aparecieron las madres en el 77 con las primeras marchas y fueron una lucesita en el camino, Hebe (De Bonafini) ha sido una madre.

«Hace 47 años que tengo esta sensación: no quiero hablar de ésto pero tengo una responsabilidad. Por fortuna hay muchos como yo contando esto no como ´víctima´, hacemos el esfuerzo para que este ‘Nunca Más’ esté vigente».

Al llegar aquí se sumó al Colectivo Paravachasca por la Memoria: «empezamos con las charlas educativas en las escuelas, una fue en la Escuela de Minería, dónde fue un centro de detención. En Villa La Bolsa, pusimos una mesa con libros sobre la dictadura, dónde hoy es el Espacio de la Memoria» finalizó.