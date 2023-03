La historia de Teo y Benjamín y una carta que terminó uniendo a dos angelitos en el cielo

Muchos dicen que no hay casualidades sino destinos. Otros, aseguran que toda casualidad, en realidad, forma parte de la «causalidad», de algo que por alguna razón estaba escrito y así debía ser. En fin, de una u otra manera, no cabe duda que algo de esto debe haber pasado en la historia entre Teo y Benjamín, dos angelitos que sin conocerse lograron unir sus vidas mas allá de la tierra, en el cielo.

Un buen día y cuando había pasado casi un año de la trágica pérdida de su hijo Teo; Mayra, Imanol y Valentino se encontraron con una sorpresa inesperada mientras visitaban la tumba de su hijo. Alguien les había dejado una carta y, en ella, palabras que los llenaron de emoción y ternura.

«En julio del 2019, vamos con mi familia al lugarcito de Teo en el cementerio, y si bien al día de hoy y después de cinco años la gente le sigue llevando cosas, nos llamó mucho la atención la presencia de una carta. Nosotros habíamos visto desde ángeles, golosinas, juguetes pero nunca una carta y hoy todavía me emociono al recordarla», inició Mayra, madre del pequeño que falleció en enero del 2018 tras ahogarse en una pileta mientras estaba en una guardería en Anisacate.

«Le leimos y con Ima (su marido) lloramos los dos. Automáticamente pensamos ‘tenemos que conocer a Benjamín'», recordó la joven mamá, en referencia al autor de esas hermosas líneas escritas; era Benjamín Barrionuevo, quien la semana pasada y con tan solo 13 años dejó esta tierra tras luchar contra una grave enfermedad.

«Teo, no te conozco pero vi en el facebook lo que te pasó. Se que tenías una vida por delante muy larga… ojalá no te hubiera pasado lo que te pasó… me encantaría que pudiera volver el tiempo atrás y no permitir que causara tu muerte y que ahora vos estes vivo…», expresaba parte de la colorida nota que Benja, en ese momento con 9 años, decidió dejar en la tumba de Teo.

«Ese dia ni bien llegamos al departamento decidimos publicar en facebook la carta para ver si podiamos localizar a la familia de Benja. Así lo buscamos y después nos escribió la mamá de él, su abuela y el mismo Benjamín desde la cuenta de su madre. Nos pasamos los contactos y la semana siguiente fuimos a visitarlo a su casa. Ese dia entendimos porqué Benjamin era asi, el dia que lo conocimos a él y a su familia, porqué era tan especial», recordó Mayra.

Cabe mencionar que para ese entonces Benja era un niño como cualquier otro y aún estaba lejos de ese maldito dia en el que le declararían su enfermedad. Pero, evidentemente, había algo que la lo diferenciaba del resto, su bondad y su hermoso corazón.

«A Benja le encantaba dibujar. Era un niño muy educado, super respetuoso, de esos niños que hoy en día hay tan poquitos. En su casa fuimos tan bien recibidos y cada vez que podíamos lo íbamos a ver. El día que nos enteramos por su mama de su enfermedad, estuvimos muy mal, tratamos de acompañar desde nuestro lugar y siempre al tanto del estado de salud de Benja. Él era un niño muy bueno y hoy estamos con el alma partida», agregó la mamá de Teo.

Teo no conoció a Benja y Benja tampoco pudo conocer a Teo; eso no sucedió en esta tierra. Sin embargo, el destino o alguna fuerza divina hizo que ambas familias se unieran antes de enfrentar una nueva pérdida, la de Benja y que Mayra y Pamela se unieran en el dolor pero también en el amor, para siempre.

«Conocer a Benjamín fue un mimo al alma. Nunca nos vamos a olvidar de él y quiero que toda la gente sepa de lo amoroso que él era. Nunca había conocido a alguien con tanta fe y le agradezco a Dios por haberlo puesto en nuestro camino. Se que ahora Teo tiene un compañerito y que están juntos y muy bien en su lugarcito», culminó Mayra.