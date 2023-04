Madre e hija fueron «otra vez» el blanco de delincuentes en Falda del Carmen: «Ya no se puede vivir»

La ola de inseguridad no cesa en el Departamento Santa María y, esta vez, fueron madre e hija quienes por segunda vez – y en menos de cuatro meses- fueron el blanco de delincuentes.

El hecho ocurrió el pasado sábado en Falda del Carmen y, si bien fue menos violento y traumático que lo que estas mujeres habían vivenciado en el mes de diciembre, el mismo enfatiza la impotencia y desprotección que a diario cronican los vecinos. «Quisieron entrar a las 6 de la mañana de nuevo a mi casa en Falda del Carmen. Ladraron los perros, se despertó mi hija y sintió que personas hablaban afuera y estaban forcejeando la reja. En ese momento ella llamó a la policía, se hicieron presentes pero ella en estado de pánico empezó a los gritos y los tipos se fueron, se llevaron una bicicleta y una garrafa», contó Laura, la damnificada a RESUMEN.

La mujer sostiene que los delincuentes «eran alrededor de dos o tres personas» y que poco se puede hacer cuando en la zona «hay un solo móvil y un solo policía».

«Realmente ya no se puede vivir, es insostenible el grado de estrés con el que se vive. Uno trabaja, no le alcanza y encima tiene que andar cuidándose de todo, de que no te roben en la calle y en tu propia casa también. Se siente mucha impotencia vivir con miedo», añadió.

Un robo traumático hace menos de cuatro meses

Cabe mencionar que en vísperas de Nochebuena del 2022, esta familia había sido asaltada violentamente y, al momento, nunca tuvieron respuestas acerca del robo.

«La otra vez nos tuvieron dos horas de rehenes, cuatro tipos a mano armada, me vaciaron la casa y me llevaron la camioneta y hasta el día de hoy no tengo novedades. Hace poco cuando detuvieron a los que agarraron por el robo a Colocchini, pude reconocer en fotos algunas de las cosas que me habían robado como la bomba de agua y herramientas, pero fui a la fiscalía y a la fecha ni siquiera me han citado para poder ver esas cosas. Me dicen que están en tarea de investigación, la verdad no me explico como puede pasar tanto tiempo», sostuvo la damnificada.