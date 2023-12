24 días sin Ezequiel: sin rastrillajes, la pesquisa apunta a las redes sociales

No hay rastros aún del paradero de Ezequiel Romero, el vecino de barrio Parque San Juan que fuera visto por última vez el 18 de noviembre en la casa de su madre en calle San Juan Bosco.

Si bien ya no hay rastrillajes específicos y todas las pistas e indicios obtenidos ya fueron agotados, el hecho de que no se de con el cuerpo de Ezequiel reaviva la esperanza de la familia.

Desde la Justicia, aseguraron que la búsqueda no mermó y que en la misma han intervenido gabinetes específicos de Policía Judicial de la Provincia. Incluso, el punto por estas horas es un trabajo en las redes sociales y los contactos de Ezequiel, a fines de intentar tener nueva información que los pueda llevar a un nuevo puerto.

En diálogo con RESUMEN, Andrea, su pareja, dijo que no tiene hipótesis alguna de lo que pueda haber pasado con Ezequiel y que no hay un día que no siga de cerca la investigación.

«No tenemos ninguna novedad sobre él. La gente de investigación regresó a mí casa para hacerme nuevas preguntas en caso de que recuerde algo nuevo pero no, lo único que sé es que el salió el viernes a la noche de mí casa, yo lo seguí una cuadra, me le puse delante pero no lo pude retener», había expresado la mujer, a la vez que aseguró no haber tenido discusión y/o pelea alguna con su pareja previa a su desaparición.

¿Cuál fue el motivo que tuvo Ezequiel para salir de su casa sin haber tenido conflicto alguno?, ¿Por qué no regresó al lugar y si lo hizo a la casa de su madre la mañana siguiente?, esos son algunos de los interrogantes que de plantea la fiscalía desde el inicio de la investigación; preguntas cuya respuesta son pura incertidumbre.