¿Dónde está Ezequiel?, siguen buscando al hombre desaparecido en barrio Parque San Juan

Es intensa la búsqueda de Ezequiel Romero, el vecino de barrio Parque San Juan cuyo paradero se desconoce desde el pasado sábado cuando salió de su casa por voluntad propia y, desde entonces, nada se sabe de él.

Andrea, su pareja, habló con el equipo de Todo Pasa y brindó detalles de los últimos minutos en que lo vio; a la vez que aseguró que no tiene hipótesis alguna de donde pueda estar.

«Él regresó de trabajar tipo 5, 5 y media de la tarde, se bañó, tomamos unos mates y luego tipo 9 de la noche me dijo que se iba. Le pregunté si le pasaba algo, me dijo que no y se fue», contó quien es la pareja del desaparecido desde hace tres años.

«No discutimos ni nada, no lo pude retener», dijo la mujer.

Andrea aseguró que se quedó preocupada y se comunicó con su suegra, la mamá de Ezequiel, para preguntarle si tenía novedades. «Me dijo que había llegado a su casa como a las 7 de la mañana (del día sábado) y que tenía un corte en el ojo; cuando ella se levantó él ya se había ido, le dijo ‘ya vengo mamá’ pero no volvió».

A quien tenga alguna información sobre el paradero de Ezequiel Romero piden comunicarse a la comisaría más cercana.

Ezequiel tiene 40 años, es de contextura física media, de 1,60 de altura aproximadamente, tez morena y pelo corto. Al momento de su desaparición, vestía zapatillas negras sin cordones, bermuda azul oscura y camiseta de Argentina.