La de Julieta Torillo, una historia de lucha y superación

Con la sonrisa de siempre pero con una mirada mas sensible y a la vez mas firme de la vida, Julieta Torillo visitó la redacción de Diario Resumen y brindó una entrevista «a corazón abierto». A mas de diez años del accidente que le cambiaría la vida, «la July» contó sobre el difícil camino que le tocó transcurrir hasta llegar a un presente que hoy la encuentra en el deporte, nada mas y nada menos que junto al Seleccionado Femenino de Fútbol Adaptado.

Tenía apenas 20 años cuando un automóvil -cuyo conductor lo hacía en contramano y haciendo zig zag-, embistió la motocicleta que conducía Julieta por ruta C-45, arrastrándola durante varios metros y provocando que la joven perdiera una de sus piernas en el acto. Hecho ocurrido en mayo del 2013 en cercanías de Falda del Carmen.

El caso consternó a toda la región y recién hoy Julieta puede decir que «todo terminó» ya que hace apenas pocos meses acabó el juicio por el que estuvo luchando casi 11 años y, en definitiva, puede volver a empezar.

«Fueron años de un proceso judicial muy complicado que me tenía muy mal en lo anímico y emocional. Traté de no contar nada por eso, pero gracias a Dios hoy puedo decir que se hizo Justicia y pude ganar el juicio», inició Julieta, quien reconoció que mas allá de lo complejo que fue lidiar con la burocracia judicial, lo mas duro fue el tener que hacerlo con el dedo señalador de la sociedad.

«Yo invito a la gente a no hablar de cosas ni juzgar de lo que no se sabe porque eso hace mucho daño, a veces la gente no sabe como es y en mi caso se hizo muy viral, entonces había gente que no sabia lo de mi proceso porque yo no podía decir nada y hacían especulaciones, se decían cosas muy feas que nada que ver y eso terminó afectando a mí y a mi familia. A raíz de eso cambié mucho mi forma de ser porque tuve que resguardar mi salud mental. Hoy lloro y lo puedo contar emocionada porque todo esto ya pasó pero me costó muchísimo volver a salir de mi casa», dijo.

Enfocada en su propia marca de tienda holística y con una prótesis nueva y mas adecuada a sus necesidades, Julieta se describe como una mujer «mucho mas fuerte que antes». Esa mujer que aún debe lidiar con traumas y cuestiones psicológicas tras pasar por cientos de terapias, pero que encontró en lo espiritual un nuevo estilo de vida.

«Cuando conocí el mundo del reyki y las terapias alternativas como la aromaterapia y demás, me cambió la vida. Yo estaba negada a todo, no creía en nada y tenía sólo pensamientos negativos pero un dia me animé a ir a una sesión y desde entonces mi mente cambió. Es algo que recomiendo porque a mi me ayudó mucho y se que funciona», explicó una inquieta Julieta quien también se anima al deporte.

«En este tiempo tuve mucho apoyo de un grupo muy especial, de Los Teros que integran el Seleccionado de Fútbol Adaptado Masculino y fueron ellos quienes me convencieron de entrar al equipo de futbol femenino, que es un equipo que se está gestando y es integrado por chicas de todo el país», explicó Julieta, esperanzada en poder jugar nada mas y nada menos que el mundial este año en Colombia. «Ya arrancamos con los entrenamientos y las prácticas formales van a ser el mes que viene en el Kempes», añadió la joven vecina de Falda del Carmen, quien reconoció que a pesar de haber «decaído» por mucho tiempo, siempre se mantuvo enfocada en seguir entrenando y mantenerse fuerte para el día en que obtuviera su prótesis nueva.

«La que tengo hoy la conseguí hace apenas unos meses y fue gracias a lo que pude cobrar del juicio. Eran montos inalcanzables para mi y cuando se disparó el dolar la veía como algo mas lejano. Esta prótesis tiene controladores que regulan el peso que se ejerce, rotador, es sumergible y se puede adaptar para andar en bicicleta. Puedo bailar y hasta patear la pelota, es otra vida», agregó.

Julieta Torillo es, sin duda, el claro ejemplo de que cuando se quiere no hay imposibles.

¡A seguir July!