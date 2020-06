39 días sin nuevos casos de Coronavirus en la ciudad

Esta mañana en diálogo con la 88.9, la directora del Hospital Arturo Illia, Mariana Garay, actualizó la situación de Alta Gracia y alrededores en torno a la pandemia del Coronavirus y dio datos más que alentadores.

“Alta Gracia continúa con parámetros equilibrados y desde el 27 de abril que no tenemos ningún caso. En la región también hace más de un mes así que la situación está tranquila y controlada”, manifestó la profesional, quien a la vez adelantó que bajo este panorama, “estaríamos en condiciones de ir flexibilizando de a poco”.

Ante los dichos de ayer del Presidente Alberto Fernéndez quien aclaró que en el Gran Córdoba el aislamiento continuará por lo menos hasta el 28 de junio, la directora del Hospital enfatizó en aclarar que Alta Gracia no está comprendida en ese éjido pero que es importante “estar atentos” en aquellos vecinos que viajan diariamente a trabajar a la ciudad capital.

“Nos preocupa un poco el tema del transporte interurbano. Trabajaremos para que se respeten las medidas de bioseguridad, para que ningún paciente asintomático portador del virus pueda contagiar a alguien más que utilizar el transporte. La ciudad de Alta Gracia no está considerada dentro del gran Córdoba y habrá que estar atentos a cuando la gente que va a trabajar a Córdoba vuelva a viajar, que son grandes conglomerados representa un riesgo“.

Por otro lado, el factor económico no escapa a la cuestión sanitaria y eso es algo que Garay también reconoció. “Creo que si todos nos abocamos a cumplir las normas vamos a ir avanzando. La gente necesita trabajar. Uno no puede ser necio de no registrar la situación socioeconómica de algunas personas de la ciudad que no tienen las necesidades básicas cubiertas. Tenemos que ir haciendo equilibrio en el que se haga foco en la salud para poder ir trabajando y transmitirle tranquilidad a la gente”.