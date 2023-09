A 59 años de su nacimiento, vuelve Mafalda en formato serie de Disney

¿Te acordas de Mafalda? La historia de esa niña argentina de clase media preocupada por el mundo, saltará del papel a la pantalla en una nueva serie documental de televisión que buscará revisar la famosa historieta desde una mirada feminista.

El 27 de septiembre, llegará a Disney+ y Star+ «Releyendo: Mafalda», la serie sobre la tira creada por Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como «Quino», que pasó de ser un símbolo de la cultura argentina a convertirse en un icono reconocido mundialmente.

Esta serie documental tendrá cuatro episodios de 30 minutos plantea una revisión de la historieta a través de una mirada feminista y una reconstrucción del contexto histórico en el que fue escrita, destacando sus críticas a la dictadura militar de Juan Carlos Onganía en la década de 1960.

«Quino construyó una historia con personajes muy humanos a través de la mirada de los niños, que dicen unas barbaridades terribles sin ninguna anestesia. Construye sentidos, denuncias y declaraciones de principios a través del humor», dijo a Reuters en una entrevista reciente Lorena Muñoz, quien se encargó de dirigir la serie.

Actualmente, los libros de Mafalda se editan en 28 idiomas y se distribuyen en muchos países del mundo: «Siendo una historieta tan local, me parece impresionante que hasta en Japón se sientan identificados con la historia y sus personajes. No tengo palabras para explicarlo», dijo Muñoz, quien también se encargó de dirigir las películas de «Gilda, no me arrepiento de este amor» y «El Potro, lo mejor del amor».

«Releyendo: Mafalda» recompone los primeros bocetos, apariciones e inspiraciones de la historieta, además de presentar un análisis minucioso de Susanita, Felipe, Libertad y Manolito, algunos de sus entrañables personajes, y sus roles.