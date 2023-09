A plena luz del día le rompieron el vidrio de la camioneta y le llevaron su maletín

A plena luz del día y a metros del ingreso al Casino de la ciudad, delincuentes violentaron una camioneta color blanca y sustrajeron un maletín.

«Estacioné en Padre Grenón a las 10:30, me bajé y fui a tomar un café a la estación de servicio y había dejado en el asiento de atrás el maletín con mi notebook, más documentación. Todo laboral», inició Lucas, quien es ingeniero y trabaja para una reconocida empresa constructora.

«Volví a las 11 y me habían roto el vidrio trasero derecho y el maletín ya no estaba. La verdad es que siempre soy muy precavido con estas cosas, una vez que me olvido el maletín soy víctima de robo», añadió.

«Es una zona con policías, todo. Nada alcanza», dijo el hombre a la vez que afirmó que radicó la denuncia correspondiente.

Sobre la computadora, se trata de una Lenovo ThinkPad L15 Gen 2, color negra, cargada de información laboral.