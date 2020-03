A puertas adentro: la modalidad para entrenar de los deportistas en cuarentena

No es noticia que no podemos salir de nuestros hogares y que debemos respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero así como para todos está siendo difícil acostumbrarse hay una gran parte de la población que no puede desarrollar sus disciplinas deportivas con normalidad.

Es que el entrenamiento es el gran pilar de los deportistas y lo que hace a sus buenos rendimientos, pero en estas épocas deben entrenar en casa, y afortunados son aquellos que tienen patio.

En diálogo con RESUMEN, varios deportistas de Alta Gracia comentaron que están haciendo los entrenamientos en sus casas, balcones, terrazas o patios, según el espacio que tengan. Las actividades que hacen también son limitadas ya que a veces no cuentan con todo el equipamiento necesario como lo harían en un gimnasio.

“Se vuelve insípido y muy duro entrenar encerrados, pero lo importante es que logramos entrenar” resaltan los atletas, pero coinciden en que la libertad de entrenar al aire libre es necesaria.