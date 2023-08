A semanas de separarse, Rauw Alejandro le dedicó su nueva canción a Rosalía

Durante el pasado jueves, Rauw Alejandro sorprendió a sus seguidores tras el lanzamiento de su nueva canción “Hayami Hana”, en la que aborda de manera directa su ruptura con Rosalía. A pesar de que ambos artistas trataron de mantener de forma discreta la separación, el puertorriqueño no dudó en sacar a la luz sus sentimientos y vivencias en este tema.

La canción deja reflejado las sensaciones del cantante a partir de su ruptura con la española: “Aquí ‘to el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar”, dice una parte de la letra.

En cuanto a los rumores de infidelidad por parte de Rauw, el tema asegura: “Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel”, desmintiendo las especulaciones que circulaban en torno a su fidelidad durante la relación con Rosalía. En relación a este punto, cuando los rumores comenzaron a tomar fuerza e incluso se señaló a una modelo colombiana como la tercera en discordia, Rauw salió a desactivar esas versiones con un extenso comunicado en Instagram.

Además, el artista también reveló que no fue él quien decidió poner punto final a la relación, sino que fue Rosalía quien tomó esa determinación. “Y no te culpo, la vida que llevamos no es pa’ todo el mundo […] No vi venir que esto se fuera acabar”, canta Rauw, lo que sugiere que las diferencias en sus estilos de vida y compromisos profesionales pudieron haber influido en la ruptura.

El lanzamiento de Hayami Hana generó gran revuelo en las redes sociales y entre los seguidores de ambos artistas, quienes han expresado sus opiniones y reacciones ante la canción que expone los sentimientos de Rauw Alejandro tras su separación de Rosalía.