A siete meses de su compromiso, Andrea Rincón anunció su separación

A mediados del mes de septiembre del 2023, Andrea Rincón y Mauricio Corrado anunciaron su compromiso, luego de varios meses de noviazgo. Pero al parecer, ese amor no tuvo buen rumbo, ya que durante el pasado martes, trascendió la noticia que la relación llegó a su fin.

En diálogo con Mundo Flowers, la actriz confirmó que ya no habrá casamiento: “Estoy sola, estoy bien. Me costó”, comenzó diciendo. “Tuve muchas idas y vueltas. Traté de remontar una relación hasta el final. Le puse todo y no funcionó”, detalló.

Por su parte, Rincón expresó que la decisión de ponerle punto final a su relación se debió a su deseo de tener hijos: “En algún momento entendí que por ahí estaba al lado de una persona que no era con la que deseaba ser madre”, expresó.

Por otro lado, admitió que comprende que le queda un largo camino hasta lograr conectar con otra persona de la misma manera. Aún así destacó que quiere permanecer soltera por un tiempo para poder sanar ciertas heridas internas.

La propuesta se dio en el momento en que Mauricio festejaba su cumpleaños, cuando él decidió dedicarle unas palabras a Andrea y ahí fue cuando llegó el momento: le propuso casamiento. «La familia se va acoplando, es una gran familia, ustedes son afectos importantes que hacen que uno pueda levantarse cada día y decir: ‘Un día más, vamos por todo. ¿Te casarías conmigo, mi amor?”, le dijo Corrado a Andrea, quien no daba más de emoción.

La modelo, de brazos cruzados, quebró en llanto ante la declaración de su novio y no logró responder. “No me dijo nada todavía”, agregó Mauricio ante la emotiva reacción de la actriz. Andrea aceptó, lo besó y se fundieron en un tierno abrazo ante el aplauso del público. Pero lamentablemente, la historia de amor llegó a su fin.