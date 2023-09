A una semana de su internación, ¿cómo se encuentra la salud de Jorge Lanata?

Hace una semana que Jorge Lanata se encuentra internado, y su estado de salud (por lo menos hasta la tarde del pasado miércoles) era delicado. El periodista se encontraba intubado, sedado y “con algún problema respiratorio que eso es lo que no pueden todavía solucionar”, mencionó Ángel de Brito en LAM durante este miércoles por la noche.

“Intentaron extubarlo pero bueno… no están pudiendo lograrlo. Así que está con medicación también por la infección urinaria y todos los otros problemas que tiene Jorge”, precisó el conductor.

Por su parte, Yanina Latorre se comunicó con Elva, quien es la esposa del conductor y dijo: “Le escribo todos los días, no quiero ser pesada, pero tampoco quiero abandonar la situación. No hay muchas novedades, lo que me dijo hoy es que sigue en terapia intensiva”.

“Le pregunté cómo estaba ella y me contestó: ‘Yo estoy muy angustiada pero quiero que ya esté bien y tengo muchas esperanzas porque la infección fue avanzando pero todavía no pudieron desentubarlo’. Ese es el tema. Hasta ahora ella dice que va mejor y está con muchas esperanzas. Es alentador cuando hablo con ella”, expresó la penalista.

Minutos más tarde, las buenas noticias rondaron en el celular de Latorre: “Elva está viendo el programa y me está escribiendo, dice que ya no está entubado y que tampoco está sedado”.

“Bueno, una buena noticia de último momento, porque hasta la tarde era otro el panorama”, acotó De Brito. “Me dice que Jorge está muy tranquilo”, sumó Yanina.