Agosto trae una nueva oportunidad para hacer teatro en Alta Gracia

Tras el receso invernal, el profesor y director teatral Horacio D´Ambra vuelve a abrir las puertas de su taller de teatro en el Cine Teatro Monumental Sierras e invita a nuevas personas a sumarse a esta propuesta que combina expresión, creatividad y crecimiento personal.

En diálogo con los estudios de Radio 88.9, D´Ambra contó que días atrás ofreció una clase abierta y gratuita como antesala del relanzamiento del taller, que comenzará en agosto con el objetivo de recibir a nuevos participantes y seguir fortaleciendo este espacio artístico.

Lejos de ser una actividad destinada únicamente a quienes buscan actuar, el docente explicó que las motivaciones de quienes llegan al taller son muy diversas. «Hay personas que vienen porque son muy tímidas y quieren trabajar eso en su vida. Otras buscan aprender a desenvolverse mejor en grupo, coordinar con otras personas o simplemente vivir una experiencia diferente», señaló.

Para D´Ambra, el teatro es una de las disciplinas más completas por todo lo que permite desarrollar. Además de la actuación, favorece la confianza, la comunicación, la creatividad y el vínculo con los demás.

«El teatro es una disciplina extremadamente completa. Es muy grupal, tiene que ver con el encuentro con el otro. Se puede trabajar la confianza, cómo habito los espacios y cómo me presento al mundo», expresó.

Uno de los aspectos que más destaca del taller es la diversidad de quienes participan. Actualmente asisten personas de entre 18 y 60 años, con distintas historias, profesiones y experiencias, algo que enriquece cada encuentro.

«En esa diversidad hay una riqueza enorme. Somos todos diferentes y eso es lo más lindo del grupo. Quien nunca hizo teatro es bienvenido, y quien tiene mucha experiencia también encuentra un lugar para seguir creciendo», afirmó.

Con esta nueva etapa, Horacio D´Ambra busca que más vecinos se animen a descubrir el teatro no solo como una expresión artística, sino también como una herramienta para fortalecer la confianza, compartir experiencias y construir vínculos en un espacio abierto e inclusivo.

Para más información acercarse a la oficina de información del Cine Teatro Monumental Sierras.