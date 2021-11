AGR vs Carlos Paz, La final

Luego de un año atipo, pero intenso, se disputará la final del Súper 10 B, ese último partido que estaba planeado desde principio de la temporada allá por el mes de abril.

Con solo un partido perdido en toda la temporada justamente ante el rival del día de hoy, el Alta Gracia Rugby Club, llega a esta al partido decisivo con mucho optimismo y mucha garra y lo más importante con un plantel completo. Recuperado al cien por ciento de varias lesiones que tenían a mal traer a la institución de Ruta 5.

Fabrico D´Angelo capitán del equipo en dialogo exclusivo con RESUMEN DEPORTIVO de la 88.9FM, contó cómo fue la preparación previa del partido más importante del año.

“Muy bien tuvimos muy buenos entrenamientos, el martes y el jueves y el sábado hicimos un CAPTAIN RUN, que es una simulación de juego y estamos listo para la guerra”.

El pasado domingo en la semifinal contra Baguales empataron 24 a 24, por un error arbitral en la interpretación del reglamento le dieron el partido ganado a los de Jesús María. Al principio fueron lágrimas pero después de las apelaciones vino la tranquilidad y la esperanza.

“Aunque ya lo sabíamos que por el reglamento era obvio, pero hasta último momento no sabíamos que iba a pasar, “hasta que el juez no te dice que sos inocente no sabes” (risas).

“Yo particularmente llore como un nene. Igualmente a los 20 minutos de terminado el partido, después nos bañamos nos enteramos que teníamos una chance fue un alivio total. Sabíamos que teníamos muchas chances de pasar”.

Lo del público es un tema aparte, el AGR no parecía visitante, sino todo lo contrario, el partido del domingo pasado se llegó mucha gente de Alta Gracia para alentar al Naranja y Negro. Pero todo indica que en la final redoblan la Apuesta.

La verdad que ayuda mucho tener a nuestra gente, metimos banda, bengalas, de eso se encargaron los chicos que no quedaron en la lista de los 23 concentrados, la verdad que fue un apoyo terrible, eso motiva mucho, y en la final redoblamos la apuesta”. No dijo más que eso “Fabri” sobre la fiesta que será la final. Pero que habrá mucho color, eso no hay duda.

Estos son los jugadores concentrados para la final.

1- Manda

2 – Mateo

3- Marian

4- Fide

5- Taty

6- Tato

7- Mauri

8- Gerard

9- Cabe

10- Lucas

11- Fabri

12- Santi

13- Nacho

14- Fer

15 – Ivo

16- cachete

17- Pewn

18- Tomy

18- Tomba

20- Rocko

21- Potro

22- Franco

23- Gasti

24- Joaquin