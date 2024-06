Al poco tiempo de confirmar su relación, Daniel Osvaldo se separó de su novia italiana

Daniel Osvaldo terminó su relación con la conductora Daniela Ballester y a las pocas semanas fue vinculado sentimentalmente a la periodista italiana Elena Mannucci. Lo cierto es que el noviazgo del rockero y el ex futbolista con la periodista parece que ya llegó a su fin y en medio de un gran escándalo a sólo un mes de iniciado el romance.

Durante el ciclo de Socios del Espectáculo (El Trece), afirmaron que Daniel y Elena habían terminado tras un mes juntos. “Hubo una tremenda discusión, no se sabe si él está continuando con su tratamiento”, informó la periodista Nancy Duré.

“Él mismo habló en un video de Instagram donde contaba que tenía que tratarse por sus adicciones. No se sabe si esto está sucediendo, lo que sí sé que hubo una discusión y que esto provocó que se dejaran de seguirse en las redes sociales”, continuó la panelista.

Además, aclaró que la relación no habría finalizado en buenos términos. “Y lo que me cuentan es que está todo absolutamente mal entre ellos dos”. Acto seguido, hubo un detalle que llamó la atención y que fue un extraño mensaje que el ex futbolista publicó en su cuenta de Instagram. “‘Vaffanculo’ puso él en una historia de Instagram, evidentemente dedicado a Elena. Terminó todo mal, entonces”, comentaron haciendo referencia al exabrupto en italiano.

Acto seguido, Osvaldo publicó en sus historias de Instagram una imagen donde se ve a un hombre de espaldas, elevando su dedo mayor con el inequívoco gesto de “fuck you” y en la remera lleva la descripción “fuck off” con el mismo significado del insulto en italiano. Cabe destacar que, aunque tienen un gran parecido físico que se refuerza al no mostrar el rostro, no es el ex jugador el que aparece en la foto.

Además, el exfutbolista de la selección italiana compartió una imagen en su feed con la que buscó reflejar su actualidad. Allí se lo ve con el torso desnudo, su sombrero característico y en un ambiente rupestre. “The loneliest”, escribió, haciendo alusión a la canción de Manneskin con la que ilustra sus días y que en castellano se traduce como “El más solitario”. Sin embargo, hasta el momento, la periodista italiana no dio declaraciones al respecto.