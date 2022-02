«Al vecino no le importa la pelea entre los políticos, el vecino quiere que se cumpla con los servicios»

Sobre las declaraciones realizadas por Omar Allende, referente de la UCR contra Agustín Saieg, las de Saieg contra Omar que repercutieron en la concejal Lucía Allende, su hija y el rechazo de las mujeres políticas de diferentes partidos contra las declaraciones de Saieg, Ortíz expresó: «La pelea entre los políticos no es parte de la egnda del vecino. Al vecino le importa que le recojan la basura, le cambien la luminaria rota, le corten el pasto del espacio público».

Siguiendo en la misma línea, durante el mes de enero se rompieron varios camiones recolectores lo que mantuvo a la ciudad o por lo menos a ciertos sectores sin recolección durante 4 ó 5 días. Al respecto, el secretario declaró: «Los camiones se rompen por el mismo uso, hay que recordar que no sólo recorren la ciudad sino que también llevan la basura hasta el Complejo de Piedras Blancas y eso genera mucho desgaste. Se fue solucionando sobre la marcha y estamos buscando alternativas, como realizar transferencias y que no haya que llevar todo hasta allá».

Sobre la falta de presión de agua en la zona sur, Ortíz afirmó: «El problema es más serio de lo que parece, no debemos hablar sin saber para sacar rédito político. Hacía 22 años que no había esta ola de calor en el país, ocurrió en todos lados. Tenemos una Planta Potabilizadora modelo pero las redes tienen entre 20 y 40 años de antigüedad. Además estamos buscando alternativas, no puede ser que Alta Gracia se provea sólo del Río Anisacate, se están realizando estudios con geólogos sobre las napas de agua y en los nuevos proyectos se incluyen también a los nuevos barrios como Crucero Sud y El Mirador«. Y agregó que se incrementó el consumo en esos días y que el municipio dispuso camiones cisterna en los puntos sin agua.

En relación a la propuesta de la oposición, manifestó: «Venimos trabajando con profesionales. Yo entiendo que todos quieran aportar pero hay que ser más responsables a la hora de hablar». También dijo que el precio del servicio es irrisorio, que se deben instalar medidores y que todos debemos cuidar el agua.

«Los vecinos nos piden que por favor iluminemos ciertos sectores ya que ésto les brinda mayor seguridad y por ello queremos llevar luminarias LED a las arterias principales de cada barrio, somos un gobierno federal, es nuestra responsabilidad llevar progreso a toda la ciudad» manifestó con respecto a la instalación de luminarias.

Los Hornos de calle Catamarca serán reinuagurados el próximo miércoles 23 de febrero, en una intervención artística en es espacio. El proyecto comenzó a hacerse realidad el año pasado y se atrasó debido a que también se puso en valor el Casco Céntrico al mismo tiempo.

«Le hacía falta este acompañamiento a la zona sur de la ciudad. Estos hornos datan del 1900, fueron taperas, incluso años atrás, una zona muy insegura. Son parte de nuestra sociedad, de nuestra historia, el sentimiento que generan estos hornos, va más allá de lo político» explicó el funcionario.

Entre las obras hechas en el lugar, se hizo una ciclovía siguiendo calle Catamarca, se construyó una plaza donde no había otro espacio verde por la zona y todo «con pocos recursos y mano de obra municipal».

Y finalmente sobre la interna partidaria del Partido Justicialista a nivel local, opinó: «Estamos viendo si armamos un gran esquema de unidad o no. Celebro si se llega a buen puerto y si no hay herramientas como las internas».