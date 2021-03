Alerta inhibidores: un robo frustrado y una modalidad que crece en Alta Gracia

Crece la preocupación por los intentos de “delito invisible” en Alta Gracia. La modalidad de robo de vehículos con inhibidores de alarma no solo no es nueva sino que se está convirtiendo en un constante en la ciudad.

En la mañana de ayer, Claudia, vecina de la ciudad, dejó su vehículo Fiat estacionado sobre calle Alem para dirigirse hacia la estación de servicio Shell y, gracias a que estaba atenta, evitó ser una victima mas de este tipo de hechos.

“Estacioné y me bajé y al toque noté un sonido raro al activar la alarma, no era el sonido habitual. Miré para atrás y vi a un chico de capucha en un auto blanco presionando un algo como un inhibidor”, contó la mujer a RESUMEN. “Le grité y rápidamente arrancó el auto y se fue, yo le seguía gritando porque me di cuenta y el también se dio cuenta de eso, por eso se fue. Me quedé shockeada unos minutos”, agregó.

No es el unico caso reportado en las ultimas horas. En la zona del Crucero habría ocurrido una situación similar el día miércoles por la tarde, la cual gracias a la advertencia de un comerciante, también se vio frustrado.