Alta Gracia disfruta el fin de semana largo con ferias para todos los gustos

El fin de semana largo viene con variadas propuestas culturales en la ciudad de Alta Gracia. Sin embargo, hay una de estas actividades que nunca falla: las diversas ferias que hay en la localidad. Y por ello, estos días de descanso son una buena oportunidad para dar una vuelta y recorrer todo lo que los emprendedores tienen para ofrecer.

Eugenia Tissera, impulsora de la feria Desapego que ya es un clásico en nuestra ciudad, dialogó con RESUMEN y adelantó cómo se desarrollarán estos paseos culturales durante este lunes y el próximo martes 13 de febrero: “Las distintas ferias surgen desde la gestión municipal actual, con el fin de generar un espacio laboral a aquellas personas que realizan trabajos manuales, artesanales, productos intervenidos y más. Estamos regulados por una Ordenanza reciente y los emprendedores forman parte de ella”.

En cuanto a las ferias que tendrán lugar este fin de semana largo, Tissera dijo que “Hoy lunes nos encontramos en el casco céntrico Reloj Público desde las 19 horas (si el clima acompaña, sino se traslada al domingo 25) y el día martes integrados a lo que se llama Feria de Ferias: una propuesta que surge desde la dirección de Turismo y Cultura donde cada feria de la Ciudad con un cupo de feriantes (se concentra en este caso), en el radio del Reloj Público y exponen a la venta sus productos. Esta es otra alternativa de las diferentes que ofrece la ciudad, como la visita a los museos, las actividades en el Cine teatro Monumental Sierras, en la plaza, Reloj Público y programadas para realizar un fin de semana largo. Estas se pueden consultar en las redes sociales, oficina de Turismo (Reloj Público) o bien los distintos medios que publican las actividades propuestas”.

“Entre los productos que se pueden encontrar en las ferias hay cosas de Cerámica (en distintas técnicas por mencionar una en torno alfarero) cosmética natural, trabajos con la técnica punch needle, Amigurumis, trabajos con productos reciclados, accesorios realizados a mano, plantas, trabajos en madera, medias de diseño, stickers de vinilo, trabajos en 3D, mantelería, decoración artesanal para el hogar, mermeladas artesanales, mantas, almohadones, entre otros. En fin, el mundo emprendedor es variado, sorprendente y es lo que podes encontrar en Desapego. Puntualmente los emprendedores son muy creativos y seguramente en los espacios encontras una propuesta original no solo en la presentación sino en sus trabajos o en su packaging”, expresó.

La impulsora de este evento mencionó que “es esperado porque está Expo se realiza desde el año 2012 donde no convergían aún las ferias en la ciudad y solo estaba el Paseo de artesanos de Plaza Solares. Desapego es un atractivo turístico; y también muchos vecinos de pueblitos aledaños están atentos a las fechas, por lo que se llegan a recorrerla, consumen en la ciudad y disfrutan la misma. También porque hay un público al que le divierte la feria, en todas partes del mundo existen y coexisten. Esta Expo está trabajada en la presentación, difusión, organización, es una comunidad de emprendedores muy solidarios, empáticos y amorosos”.

Además, “tenemos un cronograma anual de trabajo con fechas de exposición establecidas con la actual Directora de Turismo Valeria Amateis y el resto de ferias permanentes, que obviamente pueden estar sujetas a cuestiones climáticas o alguna otra disposición. Pero el fin es trabajar todos consensuadamente, donde con los años es comprobado que los eventos asociativos público/privado es otra herramienta para el desarrollo y crecimiento de la ciudad. En lo personal disfruto mucho organizarla, en mi casa siempre les digo a mis allegados que es una sucursal de la feria, desde sahumerios, difusores, hasta alfombras, dándole mi impronta. Soy respetuosa y admiro el trabajo artesanal e intervenido. He tenido la posibilidad de viajar y he conocido y recorrido ferias bellas: como El Rasto en Madrid, en Montevideo la fantástica Tristán Narvaja o Portobello Road, el Camden en Londres o las distintas ferias que tiene Barcelona donde reside mi hija. Verdaderamente me parecen un programon”.

“Para mi desapego es un motivo de encuentro social y cultural en cada edición. Es así que observo a vecinos que la recorren con sus mascotas, amigos, familias, parejas y lo que me moviliza es ver a personas mayores tener esa posibilidad de recreación y disfrute. Obviamente es fuente de ingreso laboral tan necesario para cada persona que participa de ella. Además, cuentan con su historia de vida personal y no menos importante son emprendedores 100% cordobeses que se capacitan, se reinventan, y tienen una energía y sinergia increíble”, finalizó.