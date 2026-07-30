Alta gracia fortalece la educación con Palabras en Movimiento y Escenarios Reales de Participación

La participación estudiantil vuelve a ocupar un lugar central en Alta Gracia a través del programa «Escenarios Reales de Participación», una iniciativa que busca escuchar la voz de los adolescentes y convertir sus inquietudes en propuestas concretas para mejorar la comunidad.

En diálogo con Radio 88.9, el subsecretario de Educación de la Municipalidad de Alta Gracia, Rodrigo Martínez, explicó que el programa está dirigido a estudiantes de 5° y 6° año de escuelas secundarias, con el objetivo de generar espacios donde puedan expresar las problemáticas que atraviesan y pensar soluciones de manera colectiva.

«Buscamos que los adolescentes tengan la oportunidad de plantear sus desafíos y trabajar propuestas junto a las escuelas. Queremos escucharlos y fortalecer esas iniciativas», señaló.

A diferencia de otras experiencias, la propuesta amplía la participación más allá de los delegados estudiantiles. En esta edición, son cursos completos los que forman parte de los encuentros, que se desarrollan directamente en los establecimientos educativos para facilitar una mayor convocatoria.

Más de 200 estudiantes de instituciones como la Escuela República de Italia, José María Paz y Julio Barrientos ya participaron de estas jornadas. Entre las principales preocupaciones que surgieron aparecen la violencia escolar y la contaminación ambiental.

A partir de estos diagnósticos, los propios jóvenes impulsaron distintas acciones, como campañas de concientización junto a las familias, iniciativas de reciclaje y propuestas para difundir mensajes positivos a través de las redes sociales.

«Buscamos trabajar colaborativamente con el otro, entendiendo que las soluciones se construyen entre todos», destacó Martínez.

Palabras en Movimiento: una ciudad que celebra la lectura

En el mismo marco, el funcionario invitó a toda la comunidad a participar de «Palabras en Movimiento», una jornada que se desarrolla este jueves con actividades en el Cine Teatro Monumental Sierras y la Casa de la Cultura para promover el hábito de la lectura entre niños, adolescentes y familias.

Durante la propuesta participan estudiantes de escuelas primarias y secundarias, quienes recorren diferentes estaciones con juegos literarios, crucigramas y actividades participativas pensadas para acercarlos al mundo de los libros de una manera dinámica y entretenida.

La jornada culminará en el Cine Teatro Monumental Sierras con una programación especial que incluirá la presentación del libro «Fisuras», a cargo de integrantes de La Granja del Refugio, una obra que reúne testimonios y reflexiones de jóvenes que atravesaron problemáticas de consumo y adicciones.

Además, habrá un homenaje a tres cantautores de Alta Gracia que, a través de sus composiciones, retratan la identidad de la ciudad. El cierre estará a cargo de la banda local de rock Vita, poniendo el broche final a un encuentro que combina participación, cultura y compromiso comunitario.