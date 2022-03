Alta Gracia: Le hicieron el cuento del tío a una jubilada y le llevaron 15 mil pesos

Una jubilada de 78 años fue el blanco de un nuevo Cuento del Tio esta mañana en Alta Gracia. A la mujer, mediante engaño, dos personas le sustrajeron el dinero que minutos antes había retirado de la sucursal de Banco Nación de calle Belgrano, unos 15 mil pesos en efectivo.

Raquel, hija de la damnificada, habló con RESUMEN y explicó la metodología con la que estafaron a su mamá a fines de «nadie mas vuelva a caer».

«Esto ocurrió hace mas o menos una hora. Mi mamá salió del Banco y se fue caminando por Belgrano, mirando unas vidrieras, una mujer rubia, petisa se le acerca e intenta darle charla, la sigue y al lado del Cine Monumental de dice ‘mirá lo que me encontré, es un sobre y tiene plata; hay como 100 mil pesos aca, vení acompañame que nos vamos a repartir el dinero’. Giraron hacia emergencias, la mujer le dice a mi mamá que se hiciera la enferma mientras ella contaba la plata, de repente se acerca un hombre y les pregunta si no habían visto un sobre, mi mamá quiere decirle que sí pero la mujer la mira y le hace señas para que no dijera nada. Mientras tanto le mete la mano en el bolso supuestamente dejándole el dinero a mi mamá. El hombre le dice a la mujer si podía acompañarlo a buscar, ella lo sigue y le dice a mi mamá ‘esperame que ya vuelvo’ y no regresó», inició la mujer.

La víctima no se percató de la estafa hasta no llegar a su casa y comprobar que no tenía el saldo que había cobrado en el Banco.

«Lo que le dejó a mi mamá fue un monedero lleno de diarios. Estas personas eran cómplices estafadores pero mi mamá no se dio cuenta. Quiero advertirlo para que no le pase mas a nadie».